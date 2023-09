Bij Entrez aan tafel: samen lunchen in Middelharnis

Entrez in Middelharnis introduceert op dinsdag 3 oktober 2023 een nieuwe wekelijkse activiteit: 'Bij Entrez aan tafel.' Deze tweegangenlunch wordt gezamenlijk genoten tussen 12:30 en 13:30 uur. Het is een gezellige en smakelijke eetervaring voor iedereen die het leuk vindt om samen te eten.

Bij 'Entrez aan tafel' draait alles om gezelligheid en smaak. De warme lunches, bereid met verse ingrediënten, brengen mensen samen. “Wij vinden het heerlijk om samen met onze cliënten voor gasten te koken en zo mensen te verbinden tijdens een lekkere maaltijd”, vertelt Jeannette de Jonge, begeleider bij Entrez. “We gebruiken daarbij zo veel mogelijk lokale seizoensproducten. Goed voor de smaakpapillen, én voor de lokale gemeenschap."

Menu

Iedere gast kan rekenen op een warm hoofdgerecht en een nagerecht. Entrez maakt het menu ruim van tevoren bekend. Het is te vinden op het krijtbord buiten bij de lunchroom/cadeauwinkel en op de Facebook- en Instagram-pagina. Jeannette de Jonge: “Het menu voor 3 oktober is bekend. We serveren warme beenham met champignonsaus, sperziebonen met paprika, ui en tomaat, appelcompote en aardappelpuree. Het dessert is een verrassing van onze collega’s van De Werkbank.”



De lunchroom annex cadeauwinkel is een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben vanwege een verstandelijke en/of lichamelijke beperking ondersteuning nodig bij hun werk. In Entrez kunnen zij zo normaal mogelijk werken, midden in de samenleving. Entrez is een initiatief van Gemiva. Deze organisatie ondersteunt mensen in Zuid-Holland met een handicap, chronische ziekte, of andere beperking die zorg en ondersteuning nodig hebben.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws