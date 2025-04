Bijna 50 bekeuringen bij verkeerscontrole

Bij een algemene verkeerscontrole op vrijdag 12 april 2025 in de omgeving van Sommelsdijk en Middelharnis heeft de politie in totaal 49 bekeuringen uitgedeeld.

De overtredingen varieerden van het niet dragen van een gordel en het vasthouden van een mobiele telefoon tot rijden zonder rijbewijs en snelheidsovertredingen. Daarnaast zijn er twee bestuurders aangehouden omdat zij reden onder invloed van alcohol of drugs.

