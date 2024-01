Bijna 73.000 euro schade na jaarwisseling Goeree-Overflakkee

Het is een terugkerende berekening na elke jaarwisseling: de kosten van de toegebrachte schade aan gemeentelijke eigendommen. Ook deze jaarwisseling werden op diverse plaatsen in de gemeente vernielingen aangericht. Dit jaar komt het schadebedrag voor Goeree-Overflakkee uit op bijna € 73.000,-.

De schade bestaat onder meer uit vernielde verkeersborden (39), een lantaarnpaal en vuilnisbakken (13). Ook is 60 m² straatwerk en 42 m² aan asfalt beschadigd. Asfalt herstellen kost € 500,- per vierkante meter. De kosten lopen dus al snel op. Ter illustratie. Aan de westkant van het eiland werden onder andere een speeltoestel en drie abri’s (bij bushaltes) vernield, kosten: bijna € 8.000,-.

Mogelijk loopt het totale schadebedrag nog op, als in de loop van het jaar blijkt dat een aantal straatkolken door beschadigingen alsnog vervangen moet worden.

Iedere euro is er een te veel

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het inventariseren van de tijdens de jaarwisseling aangerichte schade is een taak die mij ontzettend tegenstaat, zo bij de start van het nieuwe jaar. Iedere euro die we uit moeten geven aan vernielingen is er een te veel. Het gaat ook nog eens dubbelop. Immers, dit geld kunnen we niet uitgeven aan projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid op ons mooie eiland. Daarom willen we de aangerichte schade zoveel als mogelijk verhalen op de daders.”

Mensen die dag en nacht voor ons klaarstaan

Op oudjaarsdag was het overdag rustiger dan andere jaren. Op sommige plekken verliep de nacht echter onrustig door zwaar vuurwerk, carbid schieten en kleine brandjes. In Ooltgensplaat werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk, wat zelfs leidde tot de inzet van de ME. Burgemeester Grootenboer: “Dat is vreselijk om te horen. Laten we niet vergeten: dit zijn de mensen die dag en nacht voor ons klaarstaan. Die oud en nieuw niet met hun gezin en naasten vieren, maar de straat opgaan voor uw en mijn veiligheid. Ik wil hen hier heel hartelijk voor bedanken! Het is goed dat de ME ingreep maar het is écht beschamend dat dit nodig is.”

Het kan dus ook anders

Op een aantal plaatsen op Goeree-Overflakkee werden er feesten georganiseerd, zoals bij het Spuikolk in Dirksland. Dit was een succes, alles verliep ordelijk en veilig. Burgemeester Grootenboer: “Dit is een goed voorbeeld van hoe je oud en nieuw kunt vieren met elkaar. Mijn complimenten aan de organisatoren. Het kan dus ook anders. Feesten op een veilige manier, met respect voor elkaar én de hulpdiensten.”

Maak een melding

Ben je getuige geweest van een vernieling of andere overtredingen? Maak dan een melding. Dat kan telefonisch bij de gemeente (14 0187) of de politie (0900 8844). Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000) of online: www.meldmisdaadanoniem.nl.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws