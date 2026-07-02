Poes Saartje doodgebeten door hond in Oude-Tonge





Op dinsdag 30 juni 2026 heeft er opnieuw een bijtincident met honden plaatsgevonden in Oude-Tonge. De eigenaresse schrijft op Facebook dat haar poes Saartje is doodgebeten door een witte Bull Terriër.

Het incident vond ruim een maand na een eerder incident plaats waarbij een hondje werd doodgebeten door een andere hond. Hoewel het in dezelfde Planetenbuurt gebeurde, betreft het niet dezelfde honden. Deze honden zijn destijds meegenomen door de politie. “Deze honden zitten nog steeds op dezelfde opvangplek”, bevestigt de politie. Ook de eigenaresse van de poes zelf geeft aan dat het niet dezelfde honden zijn, hoewel hier wel meteen over werd gespeculeerd. Ze zegt veel reacties te hebben gehoord van mensen die door het incident bang zijn geworden voor hun huisdieren én kinderen. Daarom heeft zij een tip: bij een onveilige situatie kan een Fixi-melding bij de gemeente worden gedaan.

Op Facebook schrijft ze dat Saartje al dertien jaar deel uitmaakte van het gezin en voor haar leven heeft gevochten. “We kregen later op de avond een telefoontje van de politie, die erg meelevend was. De Officier van Justitie had besloten dat die hond niet uit huis geplaatst gaat worden omdat het een eenmalig ongeval was.”

Schadevergoeding

De politie laat weten dat er wel een bestuurlijke maatregel wordt opgelegd. Een voorbeeld van zo’n maatregel is een muilkorfplicht, maar in dit geval moet de precieze maatregel nog worden bepaald. Daarnaast moet de eigenaar van de hond een schadevergoeding betalen.

“Wat mij bijblijft is hoe onze Saar in die bek heen en weer werd geslingerd en dat het baasje geen controle had over deze hond en dus niets deed. Heel erg triest en afgrijselijk om mee te maken, mijn dochters en ik zijn er kapot van”, vertelt de eigenaresse. “Wij gaan het allerliefste poesje van de hele wereld ontzettend missen."

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Door Internetredactie Omroep Archipel