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Groen van Prinstererschool wint eerste Eilandstrijders

Groen van Prinstererschool wint eerste Eilandstrijders - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Vrijdag 3 juli 2026

De Groen van Prinstererschool uit Middelharnis is winnaar geworden van de eerste editie van Eilandstrijders. Op dinsdag 30 juni 2026 versloegen zij basisschool Binnen de Veste uit Zierikzee tijdens de finaledag bij de Grevelingendam.

De school uit Middelharnis wist zich eerder met 15 punten te plaatsen voor de finale. Binnen de Veste won met 17 punten van de andere Zeeuwse scholen in de voorrondes. Tijdens de finale ging het gelijk op bij onderdelen als touwtrekken en het verzamelen van lintjes op de stormbaan. Uiteindelijk wist de Groen van Prinstererschool de vlag als eerste boven op de berg bij de Grevelingendam te planten en daarmee de beker te veroveren.

Elkaar leren kennen
Tijdens Eilandstrijders namen groep 7 en 8-leerlingen van verschillende basisscholen op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland het tegen elkaar op in sportieve uitdagingen. Het doel van het evenement is dat jongeren elkaar al leren kennen voordat zij naar de middelbare school gaan. Voor scholen die dit jaar niet konden meedoen, heeft organisator Lukki goed nieuws: “Er komt zeker een vervolg op Eilandstrijders in 2027.”

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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