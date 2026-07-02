Stroomuitval en kleine explosie in Stad aan 't Haringvliet





Op donderdagochtend 2 juli 2026 heeft de brandweer rond 09:30 uur een melding ontvangen van een incident in de Nieuwstraat in Stad aan ’t Haringvliet. In de kelder van een woning was waterlekkage ontstaan, waarbij accu’s in contact kwamen met het water.

Door de reactie van de accu’s ontstond een kleine explosie, waarna in zowel de woning als bij de buren de stroom uitviel. Ook kwam er korte tijd rook vrij.

De brandweer heeft de accu’s vervolgens gekoeld en later naar buiten gebracht. Volgens de brandweer was er geen sprake van brand, maar uitsluitend van waterschade in combinatie met de betrokken accu’s.

Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoners te ondersteunen bij de verdere afhandeling van de schade.

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Door Internetredactie Omroep Archipel