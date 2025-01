Bijna overal was het gezellig met Oud en Nieuw

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft bekend gemaakt dat in twee dorpen van Goeree-Overflakkee het nodig was om met de hulpdiensten extra in te grijpen om de rust terug te laten keren in de nieuwjaarsnacht 2025. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft in de nieuwjaarsnacht een noodbevel afgekondigd voor een aantal straten in Ooltgensplaat. De ME moest uiteindelijk ingrijpen om de rust terug te laten keren. Ook in Sommelsdijk was er sprake van een grimmige sfeer en was ingrijpen van de ME nodig.

De burgemeester veroordeelt het gedrag van de raddraaiers scherp. Ze vindt het onbegrijpelijk dat zo’n feestelijke gebeurtenis als de jaarwisseling door mensen misbruikt wordt om zich te misdragen. “Onacceptabel. Niets rechtvaardigt dit gedrag. Laten we alsjeblieft stoppen met doen alsof dit er ‘nu eenmaal bij hoort’.”

De burgemeester reed de afgelopen nieuwjaarsnacht mee met de politie. Bijna overal was het gezellig en feestelijk. Maar op met name 2 locaties niet: rond de Dorpsweg in Sommelsdijk en rond het Weespad in Ooltgensplaat. De burgemeester zag zelf de situatie in Ooltgensplaat, waar grote groepen jongeren en ouderen overlast veroorzaakten. “Mensen waren agressief en respectloos tegen de hulpverleners en politie werd bekogeld met vuurwerk. De sfeer werd steeds grimmiger en gevaarlijker”, aldus de burgemeester. “Alle lof voor onze politiemensen, brandweer en medewerkers van de buitendienst. Ze moesten onder zware omstandigheden hun werk doen.”

Oproep Korpschef

De burgemeester onderschrijft de oproep van Korpschef Jannie Knol van de politie om ‘als samenleving als één geheel op te staan tegen de uitwassen die de jaarwisseling met zich meebrengt en te zorgen dat Oud en Nieuw weer een feest wordt’. De Korpschef spreekt van een rumoerige (landelijke) jaarwisseling met veel maar vooral ook heftige incidenten. “Voor politiemensen en andere hulpverleners is het nieuw jaar allesbehalve goed begonnen. En dat geldt ook voor de slachtoffers van vuurwerkincidenten of mensen van wie hun eigendommen zijn vernield of verbrand. Ondanks alle inspanningen aan de voorkant.”

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman is een groot voorstander van een vuurwerkverbod, bij voorkeur op Europees niveau. “Het is in mijn ogen echt onhoudbaar om op deze manier nog langer zo de jaarwisseling met elkaar te ‘vieren’. Hoeveel slachtoffers moeten er nog komen? Hoe lang accepteren we dit nog met elkaar?” De roep om een vuurwerkverbod wordt landelijk steeds sterker. Ook vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt gepleit voor een verbod.



Door Internetredactie Omroep Archipel