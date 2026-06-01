Bijzondere bijrijders genieten van 90 kilometer lange oldtimerrit





Aan de rand van Nieuwe-Tonge staat sinds 2025 een bijzondere woonvoorziening: Geusje's Stee, waar acht cliënten wonen in een kleinschalige en begeleide woonomgeving. Op zaterdag 23 mei 2026 werd voor de derde keer de Oldtimerrit georganiseerd door deze woonvoorziening. De route voerde over heel Goeree-Overflakkee en cliënten van de zorgboerderij mochten als bijrijders meerijden. De beschikbare plekken waren al snel volgeboekt.

Om 09:00 uur verzamelden de oldtimers zich op het terrein van Geusje’s Stee en om 10:00 uur vertrok de bonte stoet klassiekers. De rit was ongeveer 90 kilometer lang en werd zoveel mogelijk in colonne gereden. “Het is eigenlijk als een grapje begonnen. We organiseerden een oldtimerdag met een markt en toen ontstond het idee om ook eens te gaan toeren met al die oldtimers, zodat de cliënten mee kunnen rijden als bijrijder. Zo is het ontstaan,” vertelt Anseline Tijl van woonvoorziening Geusje's Hoeve. Cliënt Luca, die het syndroom van Down heeft, is een groot liefhebber van oude Volkswagenbusjes en mocht meerijden in een exemplaar uit 1977. “Ik vind dit geweldig. Vorig jaar heb ik ook meegereden.” Op de vraag of hij het spannend vindt, antwoordt hij enthousiast: “Gaan, gewoon gaan.”

Kever

De knalrode Volkswagen Kever van deelnemer Wim Nobels stond glimmend geparkeerd tussen de andere klassiekers. Hij is sinds acht maanden eigenaar van de oorspronkelijk Duitse auto. “Ik neem twee cliëntjes mee in mijn auto, heel erg leuk om te doen. Ik hoop de kinderen een leuke dag te bezorgen. Het is prachtig weer en ik heb de auto nog even opgepoetst. Ik heb er veel zin in en zie allemaal gezellige mensen rondlopen die een warm hart hebben voor Geusje’s Stee,” vertelt Nobels. Cliënt Felicia reed vorig jaar ook al mee, opnieuw in dezelfde auto. “Deze auto is van mijn mentor. Het is een Cadillac. Hij kan behoorlijk hard, maar tijdens de oldtimerrit rijden we rustig en doen we op ons gemak een rondje over het eiland. Er is een route uitgestippeld door het personeel van Geusje’s Hoeve. Nu is het de oldtimerrit en in september hebben we weer de oldtimerdag.” Onderweg waren verschillende tussenstops gepland om iets te eten en te drinken en om met elkaar bij te praten. Rond 16:00 uur waren de oldtimers weer terug bij Geusje’s Stee.

Van het evenement is ook een fullcolormagazine verschenen met informatie over verschillende deelnemende voertuigen. In het magazine staat bovendien een QR-code waarmee bezoekers zowel de Oldtimerrit als de komende Oldtimerdag financieel kunnen ondersteunen.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel