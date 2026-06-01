Vereniging Oranjefeest Stellendam houdt dorp het hele jaar in beweging





Wat ooit begon als een organisatie rondom Koninginnedag, is uitgegroeid tot een vereniging die het hele jaar door activiteiten organiseert. Met onder meer de Avond4daagse, vakantiespelen en bingoavonden levert de Vereniging Oranjefeest Stellendam (VOS) een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp.

Door Redactie Op de Hoagte

De vereniging werd in 2008 opgericht nadat een eerdere Oranjevereniging was gestopt. Volgens bestuursleden Edith Ulfman en Peter de Keijzer ontstond de nieuwe vereniging vanuit een gemis aan de traditionele feestelijkheden rond Koninginnedag. Inmiddels organiseert de vereniging het hele jaar door uiteenlopende activiteiten voor jong en oud.

Regelmatig worden nieuwe activiteiten uitgeprobeerd. Zo vond in 2026 voor het eerst een Valentijnsdisco voor kinderen plaats. “We dachten: ja, waarom zullen we het niet gewoon eens proberen?” vertelt Ulfman. De reacties waren volgens de organisatie positief.

De Avond4daagse behoort tot de grootste evenementen van de vereniging. Vorig jaar namen meer dan tweehonderd wandelaars deel. Voor de editie van dit jaar zijn nieuwe routes uitgezet voor de afstanden van 2,5, 5 en 10 kilometer. Daarbij komt meer kijken dan op het eerste gezicht lijkt.

“Dan ga je tekenen. Dan ga je uitstippelen. Dan ga je nog een keer wandelen. Kijken of het een logische route is”, vertelt Ulfman. Daarbij moet rekening worden gehouden met veiligheid, variatie en de inzet van vrijwilligers en stempelposten. Zo ontstaan uiteindelijk twaalf nieuwe routes.

Een andere bekende activiteit zijn de VOS Vakantiespelen. Deze ontstonden uit het vroegere Huttendorp, dat later werd omgevormd tot een Tentendorp. Vanwege strengere regelgeving en de verantwoordelijkheid rond overnachtingen koos de vereniging uiteindelijk voor een andere opzet. Tegenwoordig draait het evenement om twee dagen vol spelletjes, attracties en activiteiten als afsluiting van de zomervakantie.

De vereniging merkt dat de behoefte aan activiteiten in het dorp groot blijft. Volgens Ulfman lag aan de uitbreiding van het programma vooral een wens vanuit de gemeenschap ten grondslag. “Het was voornamelijk toch wel het verzoek vanuit het dorp om meer levendigheid, meer leuke dingen in het dorp te hebben.”

Nieuwe bestuursleden

Achter de activiteiten schuilt echter ook een organisatie die afhankelijk is van vrijwilligers en bestuursleden. Een belangrijke ontwikkeling voor de vereniging was de noodoproep die in 2025 werd gedaan vanwege een tekort aan bestuursleden. Die oproep leidde tot nieuwe aanwas binnen het bestuur. Zowel Ulfman als De Keijzer sloten zich mede daardoor aan.

Voor Ulfman speelde haar gezin daarbij een belangrijke rol. “Ik heb twee kleine kinderen. Ik zou dat wel echt heel erg zonde vinden als ze in hun eigen dorp geen Koningsdag hebben, geen andere leuke evenementen meer kunnen bijwonen.”

Ook De Keijzer noemt zijn kinderen als motivatie. “Ik heb ook twee jonge kinderen. Dat was ook voor mij een van de redenen om deel te nemen aan deze vereniging. Om iets moois te kunnen organiseren. Niet alleen voor mijn kinderen, maar ook voor de rest van het dorp.” Voor de bestuursleden is dat precies waar het om draait: samen zorgen voor activiteiten die inwoners van alle leeftijden bij elkaar brengen.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512