Bijzondere Fixi-meldingen van de maand juli





Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. Met de app kunnen zij eenvoudig problemen in hun buurt doorgeven, zoals kapotte straatverlichting of verkeerd aangeboden afval. Elke maand lichten wij een aantal opvallende of leuke meldingen uit.

Heimelijk filmen

Een man uit Stellendam heeft een klacht over, in zijn ogen, onrechtmatige camera’s. “Geheimelijk filmen van openbare weg, heeft niets met beveiliging te maken”, schrijft hij in de melding. “Camera's zijn zo geplaatst dat alleen en ook alleen de openbare weg gefilmd wordt, heeft niets met zijn eigen uitgang vanuit zijn garagebox te maken. Dan zouden de camera's verticaal hangen, nu puur gericht op openbare weg.” Hij maakt zich zorgen over de privacy van vooral kinderen en “andere mensen. Zeker met de brommerverhuur een stukje verderop waar een veel jonger publiek op afkomt.” In een reactie schrijft de gemeente dat zij daarin geen bevoegdheid heeft, maar de Autoriteit Persoonsgegevens hier toezicht op houdt. Ook wordt de man verwezen naar het Juridisch Loket, waar staat wat wel en niet mag met camera’s.

Kwallenoverlast

Vanaf het strandje van Herkingen is een melding gemaakt over de hoeveelheid kwallen. De melder vraagt zich af of het iets met de waterkwaliteit te maken heeft. Ook geeft hij of zij in dezelfde melding aan dat er verschillende mensen op zoek waren naar krabben, mosselen en oesters en hiervan emmers vol meenamen. “Dat lijkt mij niet de bedoeling. Kan hier controle op komen?” is de vraag dan ook.

Spiegel gezocht

In Dirksland wil iemand graag een goede verkeersspiegel laten plaatsen bij de Kaai. “Er is een bocht, komende vanaf het ziekenhuis, waar het verkeer van rechts altijd voorrang heeft. Alleen zie je dat verkeer pas op het laatste moment en dan moet je soms vol in de ankers”, schrijft de melder. Hoewel volgens hem of haar een bus daar niet hard rijdt, zou een noodstop bij 30 kilometer per uur nog steeds flink wat kracht vergen. De vraag is dan ook of er een spiegel geplaatst kan worden, zodat het aankomende verkeer van rechts op tijd kan worden gezien.

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Door Internetredactie Omroep Archipel