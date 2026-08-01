Na negentien jaar sluit Erna de deur van Kids Toys voorgoed





Na negentien jaar heeft Erna van der Valk vrijdag 31 juli 2026 voor het laatst de deur van Kids Toys in Dirksland op slot gedaan. Ze heeft een hele generatie kinderen zien opgroeien, maar nu is het tijd voor hobby’s en de familie.

Door Connie Bestman

De vele reacties zijn bijna allemaal hetzelfde. “Iedereen vindt het jammer, maar als ik de reden vertel, begrijpen ze het wel.” Haar zoon gaat namelijk op deze locatie een huis bouwen, op hetzelfde terrein waar zijn ouders wonen. “Dan weet je in ieder geval welke buren je krijgt en waar ik bij overlast moet klagen”, lacht ze.

Tijdens de laatste dagen is het een komen en gaan van klanten. De een wil nog snel wat speelgoed inslaan, de ander een pakketje ophalen en een derde komt afscheid nemen. “Ik heb zelfs cadeautjes gehad”, vertelt Erna.

Waardering uit het dorp

De grootste verrassing volgt op vrijdagmiddag. Ouders uit het dorp hebben geld ingezameld voor een afscheid en komen de cadeaus, vergezeld van zo’n twintig kinderen, afleveren bij een compleet verraste Erna. “We gaan je ontzettend missen en hebben het altijd erg gewaardeerd. Je bent gewoon een begrip op het dorp”, klinkt het tijdens de overhandiging. Zo krijgt ze onder meer een overnachting en een high-tea cadeau. De verrassing raakt haar zichtbaar. “Ik heb gisteren nog gezegd: ‘er wordt niet gejankt. Dat doe ik ook niet gauw, dus dat zegt wel wat”, reageert de eigenaresse. “Maar wat lief van jullie. Dit is natuurlijk veel te gek. Ik vind jullie fantastisch en had dit echt nooit verwacht.”

Er wordt ook van alles weggegeven door Erna zelf. Zo liggen er nog gratis kladblokken, tractor-shirts voor de kleintjes en er is al speelgoed gedoneerd aan verenigingen, sponsorlopen en andere goede doelen. Een oudere vrouw weet zelfs een gratis boekenkast te bemachtigen die nog in het pand staat. “Neem maar mee hoor", antwoordt Erna als de vrouw ernaar vraagt. "Het is toch gewoon fijn om dingen weg te geven?"

De winkel oogt dan ook al flink leeg. Stellingen zijn al afgebroken en wat er nog aan speelgoed en schappen over is, gaat naar Smaak & Blokje in Ouddorp. “Zij moeten nog verbouwen, dus de komende weken zijn we spullen aan het verhuizen.”

Winkelen en koffiedrinken

Maar eerst vertrekt Erna met haar man Marius voor een weekje vakantie. En daarna is er eindelijk ruimte voor wat anders dan de winkel, zoals familie. “En ik heb veel hobby’s waar ik eindelijk tijd voor heb. En gewoon winkelen en een lekker bakje doen”, blikt ze vooruit op haar nieuwe leven. “Misschien komt op den duur wel het moment dat ik me afvraag wat ik vandaag ga doen. Ik ben geen type om stil te zitten, dus misschien ga ik wel weer werk zoeken of vrijwilligerswerk doen.”

Het gebrek aan vrije tijd is voor haar dan ook het enige minpunt van het runnen van de winkel. “Verder vind ik alles leuk aan het werk, ik heb bij niets gedacht ‘moet dit?’. Vooral het praatje met de klanten ga ik missen, want ik hou nogal van praten. Het is ook zo leuk als kinderen een cadeautje voor hun verjaardag uitzoeken en dan later zeggen dat ze het van Erna hebben gehad. Ik sta ook echt bekend als Erna in plaats van als Kids Toys.”

Sinterklaascadeautjes

Het jaarlijkse hoogtepunt is voor haar de Sinterklaasperiode. “Dat is altijd zo’n gezellige, leuke tijd. Dat stiekem doen voor de kinderen.” Het is voor de speelgoedwinkel ook een enorm drukke tijd. Veel scholen op het eiland en daarbuiten worden door Erna voorzien van cadeautjes. “Zelfs uit Rotterdam en Friesland. Die bestellen dan 150 of 170 stuks. En die pakken we dan ook nog voor ze in, want die service willen ze. En ach, je hebt er dan niets aan verdiend, maar zo’n school is wel heel blij.”

Ze wil de scholen en andere organisaties op Goeree-Overflakkee dan ook geruststellen. De sinterklaascadeautjes kunnen op dezelfde manier in Ouddorp worden besteld of via de website, die blijft bestaan.

Wat wel stopt, is het PostNL-punt uit de winkel. De pakketautomaat gaat naar de supermarkt in Dirksland, maar de rest van het servicepunt lijkt te verdwijnen uit het dorp. “Dat is echt jammer, dus hopelijk komt het toch nog ergens terug. Ik heb het hier in ieder geval altijd vreselijk naar mijn zin gehad, maar nu is het tijd voor andere dingen en dat is ook prima”, besluit ze.

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