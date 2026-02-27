Wat vinden de partijen van het afvalbeleid?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij de negen deelnemende partijen twaalf vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen die Goeree-Overflakkee betreffen. Het afvalbeleid op het eiland is de afgelopen jaren meermaals in het nieuws geweest, met name de discussie rondom de PMD-zakken leidde tot veel onenigheid. Daarom vroegen wij de partijen naar hun visie op het afvalbeleid van de gemeente, met een focus op de problemen rond de PMD-zakken.

Trots op Goeree-Overflakkee (TOG)

TOG laat weten dat zij de enige partij zijn die vanaf het begin tegenstander was van het afvalbeleid van de gemeente. Met name de groene PMD-zakken zijn een doorn in het oog van de partij, omdat deze volgens hen zorgen voor rommel in de straten en overlast van ongedierte. TOG pleit daarom voor nascheiding van het afval, aangezien zij geloven dat dit zowel voordeliger als beter voor het milieu is.

VVD

De VVD merkt op dat de huidige PMD-zakken op veel plekken voor rommel en ergernis zorgen. De partij ziet daarom meer in nascheiding, waarbij het afval achteraf wordt gescheiden door de verwerker. Zo blijft recycling mogelijk, maar verdwijnt het beeld van losse zakken uit het straatbeeld.

50Plus

50Plus is van mening dat de huidige methode van afvalscheiding, waarbij plastic zakken vooraf op verschillende plekken worden opgehangen, niet ideaal is. De partij wil onderzoeken of het achteraf scheiden van afval, vanuit grotere containers zoals bij glasbakken, een betere oplossing biedt.

CDA

Het CDA steunt het doel van afvalscheiding, maar vindt dat het beleid werkbaar en betaalbaar moet zijn. Zij willen zo snel mogelijk af van de losse PMD-zakken, omdat deze volgens de partij zorgen voor rommel in het straatbeeld. Daarom willen ze onderzoeken of nascheiding een beter en betaalbaar alternatief is, waarbij het afval achteraf wordt gescheiden in plaats van met zakken op straat.

Daarnaast hecht het CDA veel waarde aan het behoud van de milieustraten. Zij illustreren dit met het voorbeeld waarin zij, samen met de SGP, PvdA en D66, hebben voorkomen dat de milieustraat in Goedereede werd gesloten.

ChristenUnie (CU)

De CU steunt het gekozen afvalbeleid. Zij vinden het belangrijk om het afval zo goed mogelijk te scheiden, zodat er veel hergebruikt kan worden en de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk blijven. In de praktijk blijkt echter dat de PMD-zakken bijdragen aan een rommelig straatbeeld. De CU pleit daarom voor extra ophangringen en goede voorlichting om zwerfafval te voorkomen.

D66

D66 vindt dat scheiden moet lonen, maar constateert dat inwoners daar nog niet veel van merken in hun rekening. Volgens de partij is er daardoor nog te veel vervuild restafval. Zij willen inwoners daarom liever positief stimuleren om beter te scheiden dan een boa op pad sturen om boetes uit te delen.

GAAN

GAAN vindt dat het afvalbeleid voor de inwoners werkbaar moet zijn. De partij ziet dat de problemen met de PMD-zakken zorgen voor frustratie en het draagvlak voor afvalscheiding onder de inwoners verminderen. Daarom pleiten zij voor een eenvoudiger systeem met duidelijke communicatie, in plaats van steeds ingewikkeldere regels.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA ziet afval als een grondstof die een tweede leven kan krijgen. Daarom willen zij het scheiden van afval blijven stimuleren en vasthouden aan het principe 'de vervuiler betaalt'. PMD-zakken met een persoonlijke code zien zij als een proef om te kijken of degenen die structureel verkeerd scheiden eruit gefilterd kunnen worden. De partij vindt echter wel dat iets wat structureel niet werkt, verbeterd moet worden. Volgens GroenLinks-PvdA moet het afvalbeleid logisch zijn en geen puzzel waar alleen afvalcoaches uitkomen. In nascheiding ziet de partij nog geen oplossing, omdat dit vele malen duurder is dan in een stad zoals Rotterdam, en niemand bereid is dit te betalen.

SGP

De SGP wil de PMD-zakken het liefst zo snel mogelijk uit het straatbeeld hebben. Op korte termijn ziet de partij echter nog geen alternatieven zonder dat de afvalstoffenheffing voor de inwoners fors omhooggaat. De partij wil een stijging van de afvalstoffenheffing voorkomen en roept inwoners daarom op om de PMD-zakken niet te vroeg op te hangen en er niets in te stoppen wat er niet in mag.

Niet-deelnemende partijen

GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod.

