Botlek of Goeree-Overflakkee? 'Ze moeten hier kunnen leren en werken'

Ondernemers op Goeree-Overflakkee kampen met personeelstekorten en zien jongeren te vaak ‘over het water’ vertrekken. Om dat tij te keren organiseerde de Beroepscampus in Middelharnis dinsdag 24 februari een branchetafel met ondernemers, docenten en vertegenwoordigers van de lokale overheid.

Door Ron Broekhart

Met de branchetafel wil de school leerlingen betere kansen bieden op de arbeidsmarkt. “Je moet kennismaken met bedrijven om te ervaren hoe het is om aan het werk te zijn en een bepaalde bedrijfscultuur te proeven. Zo kun je je talent ontplooien. Daar hebben we ondernemers voor nodig,” vertelt Sylvia Bolleman van de Beroepscampus. Volgens de school is het belangrijk dat leerlingen op basis van eigen ervaringen keuzes maken. Het helpt als zij ontdekken hoe het is om bijvoorbeeld timmerman te zijn of in de zorg te werken. “Als je op je veertiende voor het eerst bij een bedrijf komt en daar twee weken meedraait, kies je al een bepaalde richting. Het is goed dat jongeren met verschillende bedrijven kennismaken om betere keuzes te kunnen maken,” aldus Bolleman.

Botlek of Europoort

Volgens een bezoeker van de branchetafel, Piet den Doel, hebben ondernemers op Goeree-Overflakkee te maken met personeelstekorten, zeker met het oog op de vergrijzing. “Daarom is de Beroepscampus, die verschillende opleidingen verzorgt, zo belangrijk. Ook om leerlingen op het eiland te behouden,” zegt de voorzitter van de Stichting Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee. “Het zou zonde zijn als ze ‘over het water’ gaan werken in de Botlek of de Europoort. Ze moeten hier kunnen leren én hun werk kunnen vinden.”

De Beroepscampus merkt dat veel jongeren het lastig vinden om een studiekeuze te maken. Samenwerking met ondernemers is volgens de school noodzakelijk om dat proces te ondersteunen.

Bedrijfsleven

Ook Marieke Gerhards nam deel aan de branchetafel. Zij heeft een sportbedrijf in Middelharnis en vindt het belangrijk dat leerlingen kennismaken met haar onderneming en met de sportbranche. “Ik heb zelf een binding met het onderwijs en heb Nederlands en wiskunde gegeven op de Beroepscampus. Maar vanuit het bedrijfsleven verwatert dat contact soms na verloop van tijd. Dan is het goed om op zo’n bijeenkomst weer te worden uitgedaagd om na te denken of je nog een goed stagebedrijf bent,” aldus Gerhards.

De Beroepscampus laat weten de branchetafel voortaan minimaal twee keer per jaar te willen organiseren.

