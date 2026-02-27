 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Donatie van 1.000 euro voor digitale speeltafel in de wachtkamer

Vrijdag 27 februari 2026

Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland heeft een donatie van € 1.000,- ontvangen voor de aanschaf van een digitale speeltafel. De schenking is afkomstig van Camping De Grevelingen in Nieuwe-Tonge. Het bedrag komt uit de opbrengst van skelterverhuur en wordt gebruikt voor de aanschaf van een digitale speeltafel voor kinderen in de wachtkamer van de polikliniek Kindergeneeskunde in Brielle. Op deze locatie vinden vervolgafspraken plaats voor kinderen die eerder in Dirksland zijn behandeld.

Jeroen en Dennis Buijs, de eigenaren van de camping, geven aan jaarlijks een lokaal goed doel te steunen met de opbrengst van de skelterverhuur. “Wij dragen de Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een warm hart toe. Ook onze gasten waarderen de zorg dichtbij, zeker wanneer zij tijdens hun vakantie naar het ziekenhuis moeten,” aldus Buijs.

De Stichting is blij met de schenking. “Dankzij deze bijdrage kunnen we de kinderen in Brielle nu ook een prettige afleiding bieden tijdens hun afspraak bij de arts,” zegt een woordvoerder van de stichting.

Door Internetredactie Omroep Archipel

