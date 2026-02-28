Nieuwe bestemming voor bomen carpoolplaats Middelharnis





Op dinsdag 24 februari 2026 zijn de bomen bij de carpoolplaats in Middelharnis uit de grond gehaald. Mourik Infra treft deze voorbereidingen voor het aanleggen van de nieuwe rotonde. Deze maakt deel uit van het grote project aan de N215 tussen Dirksland en Oude-Tonge.

De achttien verwijderde bomen krijgen een nieuwe plek op het eiland: zes ervan zijn herplant bij de Vroonweg in Middelharnis. De overige twaalf worden geplaatst bij de rotonde in Melissant. Om de bomen zo goed mogelijk te vervoeren, worden de wortels ingepakt met jute en gaas. Zo blijven ze goed bij elkaar en beschadigen ze niet.

De werkzaamheden aan deze nieuwe rotonde beginnen officieel pas in 2027, maar daarvoor moeten kabels en leidingen in de grond al worden verlegd. Op dit moment wordt vooral gewerkt bij Nieuwe-Tonge. In maart 2026 zijn er bovendien twee weekendafsluitingen waarin onder meer de bestaande N215 wordt aangesloten op de nieuwe verdiepte ligging.

Door Internetredactie Omroep Archipel