 Luister radio: Gospelmuziek of kijk live TV

Nieuwe bestemming voor bomen carpoolplaats Middelharnis

Foto

Zaterdag 28 februari 2026

Op dinsdag 24 februari 2026 zijn de bomen bij de carpoolplaats in Middelharnis uit de grond gehaald. Mourik Infra treft deze voorbereidingen voor het aanleggen van de nieuwe rotonde. Deze maakt deel uit van het grote project aan de N215 tussen Dirksland en Oude-Tonge.

De achttien verwijderde bomen krijgen een nieuwe plek op het eiland: zes ervan zijn herplant bij de Vroonweg in Middelharnis. De overige twaalf worden geplaatst bij de rotonde in Melissant. Om de bomen zo goed mogelijk te vervoeren, worden de wortels ingepakt met jute en gaas. Zo blijven ze goed bij elkaar en beschadigen ze niet.

De werkzaamheden aan deze nieuwe rotonde beginnen officieel pas in 2027, maar daarvoor moeten kabels en leidingen in de grond al worden verlegd. Op dit moment wordt vooral gewerkt bij Nieuwe-Tonge. In maart 2026 zijn er bovendien twee weekendafsluitingen waarin onder meer de bestaande N215 wordt aangesloten op de nieuwe verdiepte ligging.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Bijzondere Fixi-meldingen van de maand
Foto
Wat vinden de partijen van het afvalbeleid?
Foto
Botlek of Goeree-Overflakkee? 'Ze moeten hier kunnen leren en werken'
Foto
Brugdeel Anne Franklaan begin maart weer op zijn plek
Foto
Donatie van 1.000 euro voor digitale speeltafel in de wachtkamer
Foto
Twee aanhoudingen na explosie bij woning
Foto
Politiek op donderdag: sportmarathon en schoolbezoek
Foto
Provincie trekt half miljoen uit voor kruising bij McDonald's
Foto
Videoserie 'Goed Bezig!' te zien bij Omroep Archipel
Foto
Myron Leijdens uit Sommelsdijk vertelt over haar eerste EP in Jouw Weekendstem