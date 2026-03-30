Bijzondere Fixi-meldingen van de maand





Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. Met de app kunnen zij eenvoudig problemen in hun buurt doorgeven, zoals kapotte straatverlichting of verkeerd aangeboden afval. Elke maand lichten wij een aantal opvallende of leuke meldingen uit.

Overbodig strooien

Het kan blijkbaar ’s avonds nog flink koud worden op Goeree-Overflakkee. Zo koud dat er blijkbaar half maart nog is gestrooid. Een melder geeft aan dat er tot de stomme verbazing “volkomen nutteloos én overbodig” is gestrooid met zout. “Geen enkele aanwijzing óf indicatie van nachtvorst of verwachte gladheid, maar gewoon zout gedumpt. Ik vind dit schandalig, slecht voor milieu en dieren. Ik vraag mij af waarom dit juist bijna altijd op zaterdagavonden plaatsvindt. Het heeft de schijn van commercieel belang en verstrengeling hiervan met de ‘strooiers’”, aldus de inwoner.

Straatverlichting brandt te veel

Een groot deel van de Fixi-meldingen gaat over kapotte straatverlichting, maar deze keer is het probleem net iets anders: ze branden namelijk te vaak. Een inwoner van Sommelsdijk vraagt om actie om de tijden goed te regelen voor de straatlantaarns bij de Sperwer en de Olympiaweg. “De lantaarns branden een groot gedeelte van de dag en dat is dus onnodige verspilling van elektriciteit”, geeft de indiener aan.

Weggewaaid afval

Een inwoner van Oude-Tonge klaagt over de afvalcontainer in de Voorstraat. Volgens de schrijver staat deze er al weken en waait alles eruit. “Degene die hem gevuld hebben, zijn ook niet bereikbaar / al lang wordt er niet verbouwd. Daarnaast is de stoep/rand eronder beschadigd. Kan ervoor gezorgd worden dat er niet telkens rotzooi op straat komt?”, vraagt hij of zij zich af. Het levert een gesprek op met Fixi, maar aan het bericht van de indiener op 25 maart 2026 te zien, is het dan nog niet opgelost. “Mijn melding gaat niet over een container, maar over het vuil dat overal aan het rondwaaien is in de straat van de container die naast mijn woning stond. En dat de straat/muur beschadigd is”, is de tot nu toe laatste oproep hierover.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel