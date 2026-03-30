Voetbalplaatjesactie voor jubileum VV Stellendam van start





Op zaterdag 21 maart 2026 is de voetbalplaatjesactie van VV Stellendam van start gegaan. Op sportpark Molengors kregen jeugdspelers het eerste exemplaar van het verzamelalbum uitgereikt.

De actie maakt deel uit van het 80-jarig jubileum van de vereniging. In het album zijn spelers, teams en vrijwilligers van de club opgenomen. In totaal zijn er 219 portretfoto’s gemaakt van dertien teams. Daarnaast zijn ook teamfoto’s in het album verwerkt.

Volgens de vereniging is het album niet alleen bedoeld als spaaractie, maar ook als blijvende herinnering aan het jubileumjaar. Later in de actieperiode wordt op het sportcomplex een ruilmiddag georganiseerd, zodat deelnemers hun verzameling compleet kunnen maken.

De actie is tot stand gekomen in samenwerking met supermarkt PLUS Van den Houten. Naast deze actie in Stellendam is de supermarkt ook bij de andere vestiging in Ooltgensplaat een plaatjesactie begonnen. Daar kan worden gespaard voor spelers van OFB en SJO D.B.F. De laatste is een combinatievereniging met jeugdteams van VV Den Bommel, FIOS Achthuizen en VV OFB.

We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel