Watertoren Dirksland decor voor uitreiking Dorpskrachtprijs 2026





Op woensdag 25 maart 2026 is in de Watertoren in Dirksland de Dorpskrachtprijs uitgereikt. De winnaar van dit jaar was Jaarmarkt Ons Noordeloos uit de gemeente Molenlanden. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen en is bedoeld om initiatieven in kleine kernen te ondersteunen.

In maart 2025 ging Stichting De Watertoren er zelf met de hoofdprijs vandoor en sleepte hiermee 1.000 euro binnen voor de renovatie van de toren. Als winnaar van de vorige editie kreeg de Watertoren de eer om deze keer de uitreiking te huisvesten.

Op de winnende jaarmarkt in Noordeloos komen elk jaar zo’n 10.000 bezoekers af. De opbrengst komt ten goede aan de gemeenschap door een groot aantal activiteiten voor jong en oud te organiseren. Deze keer waren er geen genomineerden uit Goeree-Overflakkee.

Door Internetredactie Omroep Archipel