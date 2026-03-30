 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Watertoren Dirksland decor voor uitreiking Dorpskrachtprijs 2026

Watertoren Dirksland decor voor uitreiking Dorpskrachtprijs 2026 - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Maandag 30 maart 2026

Op woensdag 25 maart 2026 is in de Watertoren in Dirksland de Dorpskrachtprijs uitgereikt. De winnaar van dit jaar was Jaarmarkt Ons Noordeloos uit de gemeente Molenlanden. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen en is bedoeld om initiatieven in kleine kernen te ondersteunen.

In maart 2025 ging Stichting De Watertoren er zelf met de hoofdprijs vandoor en sleepte hiermee 1.000 euro binnen voor de renovatie van de toren. Als winnaar van de vorige editie kreeg de Watertoren de eer om deze keer de uitreiking te huisvesten.

Op de winnende jaarmarkt in Noordeloos komen elk jaar zo’n 10.000 bezoekers af. De opbrengst komt ten goede aan de gemeenschap door een groot aantal activiteiten voor jong en oud te organiseren. Deze keer waren er geen genomineerden uit Goeree-Overflakkee.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Opnieuw nachtelijke afsluitingen N215
Opnieuw nachtelijke afsluitingen N215
Bijzondere Fixi-meldingen van de maand
Bijzondere Fixi-meldingen van de maand
Middelharnis en Sommelsdijk verkennen nieuwe manier van aardgasvrij verwarmen
Middelharnis en Sommelsdijk verkennen nieuwe manier van aardgasvrij verwarmen
Voetbalplaatjesactie voor jubileum VV Stellendam van start
Voetbalplaatjesactie voor jubileum VV Stellendam van start
Hotels voor wilde bijen opgehangen op Goeree-Overflakkee
Hotels voor wilde bijen opgehangen op Goeree-Overflakkee
Koninklijke onderscheiding voor Aat Breeman-Melaard uit Den Bommel
Koninklijke onderscheiding voor Aat Breeman-Melaard uit Den Bommel
Haal gratis compost op bij de milieustraat
Haal gratis compost op bij de milieustraat
Finale van de Goeree-Overflakkee First Lego League 2026
Finale van de Goeree-Overflakkee First Lego League 2026
Tweede- en derderjaars vwo-leerlingen RGO College gaan op onderzoek
Tweede- en derderjaars vwo-leerlingen RGO College gaan op onderzoek
Bouw 15 seniorenappartementen in Ouddorp gestart
Bouw 15 seniorenappartementen in Ouddorp gestart