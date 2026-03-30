Middelharnis en Sommelsdijk verkennen nieuwe manier van aardgasvrij verwarmen





Middelharnis en Sommelsdijk zijn aangewezen als proefgebied voor een onderzoek naar een nieuwe manier van aardgasvrij verwarmen, waarbij duurzame elektriciteit wordt omgezet in warmte.

Met de techniek Power-to-Heat is het mogelijk om duurzame elektriciteit, zoals uit wind of zon, direct om te zetten in warmte. Deze warmte wordt opgeslagen en via een warmtenet geleverd aan woningen en andere gebouwen, zoals scholen. Op deze manier moet lokaal opgewekte duurzame energie beter worden benut, kan het elektriciteitsnet worden ontlast en kan er lokaal warmte worden geproduceerd. Deze techniek wordt al toegepast in de industrie, maar nog niet voor het verwarmen van woningen.

Stellendam of Middelharnis/Sommelsdijk

Bij de keuze van het onderzoeksgebied zijn verschillende kernen overwogen. Uiteindelijk ging het tussen Stellendam en Middelharnis/Sommelsdijk, maar bij het afwegen van vier criteria is de laatste locatie als beste naar voren gekomen. Punten waarnaar is gekeken zijn de grootte van de dorpskern, de aanwezigheid van sociale huurwoningen, al geplande werkzaamheden aan bijvoorbeeld wegen en de mogelijkheden voor een aansluiting op het middenspanningsnet.

In het onderzoek wordt gekeken hoe Power-to-Heat kan worden toegepast in deze dorpskernen. Er wordt onder andere onderzocht hoe het systeem in de omgeving past, of het technisch haalbaar en betaalbaar is, hoe de warmte kan worden opgeslagen, wie eigenaar kan worden van het systeem en wat de betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties belangrijk vinden. De gemeente heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat in 2050 alle woningen en andere gebouwen aardgasvrij zijn. Omdat er geen aardwarmte of restwarmte als energiebron op het eiland is, zet de gemeente in op collectieve warmteoplossingen zoals Stad Aardgasvrij of deze Power-to-Heat.

Denk mee

Het project Power-to-Heat is nog in onderzoeksfase. Pas na het onderzoek wordt bekeken of het project een volgende fase in kan gaan. Toch wil de gemeente nu al inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij het onderzoek. Dit doen ze door op korte termijn een informatieavond te organiseren en een klankbordgroep op te richten. Wie in Sommelsdijk of Middelharnis woont en actief mee wil denken over het onderzoek, kan zich voor de klankbordgroep aanmelden via de website van de gemeente.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel