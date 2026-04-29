Van spelende kinderen tot zoemende apparaten: geef je geluidservaring door





Spelende kinderen, tjilpende vogeltjes of een radio die aanstaat. Voor de een zijn het fijne geluiden, maar een ander ervaart ze juist als herrie en kan zich er niet door concentreren. Geluidsoverlast gaat niet alleen om decibellen, maar ook om hoe geluid wordt beleefd. Op woensdag 29 april 2026 is het Nationale Geluidsmeetdag 2026 en kan iedereen helpen om geluid en beleving in kaart te brengen.

Het is de derde keer dat deze dag wordt gehouden. Het burgeronderzoek is een initiatief van Stichting Klankbord, Samen Meten (RIVM) en Stichting Hoormij. De geluiden om ons heen bepalen, meer dan we vaak denken, hoe fijn of juist vervelend we een plek vinden.

Deelnemers kunnen de gratis Klankbord-app gebruiken om niet alleen het geluidsniveau te meten, maar ook aan te geven hoe het geluid wordt ervaren. Is het storend of past het juist bij de locatie? Door duizenden metingen te combineren, ontstaat er een beeld van hoe Nederland klinkt en hoe het geluid wordt beleefd. Hiermee wil het initiatief geluidsoverlast bespreekbaar maken en de eerste stap zetten naar een gezonder geluidsklimaat.

Gezoem van warmtepomp

Er wordt gebruikgemaakt van de soundscape-methode. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vier typen geluidsomgevingen. De eerste is kalm: dit zijn rustgevende geluiden zoals vogels. De tweede is levendig: dit is een bruisende omgeving zoals een plein met spelende kinderen. De derde is saai: dit zijn eentonige achtergrondgeluiden zoals het zoemen van een koelkast of warmtepomp. De laatste is chaotisch: dit zijn drukke, storende geluiden zoals verkeer of een bouwplaats.

De app kan via de website Nationalegeluidmeetdag.nl worden gedownload. Op de dag zelf doe je minimaal twee metingen buiten en kun je aangeven hoe je het geluid ervaart. In zowel 2024 als 2025 waren er acht metingen op Goeree-Overflakkee. “Voor het onderzoek is dat niet echt genoeg om verbanden te kunnen leggen, maar anekdotisch werd er voornamelijk verkeer- en natuurgeluid gemeld”, vertelt een woordvoerder van de initiatiefnemers.

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel