Erfgoed gezocht: gemeente roept inwoners op tot inzenden foto's

Woensdag 29 april 2026

Gemeente Goeree-Overflakkee organiseert een fotowedstrijd over het thema erfgoed. Van de mooiste inzendingen wordt een (digitaal) fotoboek gemaakt. De wedstrijd is onderdeel van het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaarten van het eiland.

De gemeente werkt hierbij samen met diverse organisaties. Zo worden monumenten, maar ook andere bijzondere gebouwen, havenkanalen en oude dijken in beeld gebracht. De kennis en beleving van de inwoners zijn daarbij onmisbaar. Zij kunnen foto's insturen van bekende monumenten of minder opvallende erfgoedlocaties. "Denk bijvoorbeeld aan een historische boom, een bescheiden paaltje, een vergeten sluisje of een prachtig, nog niet beschermd monumentaal pand", schrijft de gemeente.

Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met 31 mei 2026 via praatmee.goeree-overflakkee.nl. Geef hierbij de locatie van de foto en de motivatie waarom deze plek zo bijzonder is. Meerdere foto's insturen is ook mogelijk.

Na 31 mei wordt een selectie gemaakt van alle inzendingen. Hierna mogen inwoners stemmen op hun favoriete foto's. De foto's met de meeste stemmen komen in het fotoboek terecht.

Door Internetredactie Omroep Archipel

