Overleden persoon aangetroffen op het Grevelingenmeer

Foto behorende bij Overleden persoon aangetroffen op het Grevelingenmeer
Woensdag 29 april 2026

Diverse hulpdiensten zijn woensdag 29 april 2026 aan het einde van de middag uitgerukt voor een melding van een persoon te water op het Grevelingenmeer.

Ter plaatse troffen de hulpdiensten het levenloze lichaam van een persoon aan in het water. Een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied en heeft de persoon gelokaliseerd. Ook is een traumahelikopter geland om medische assistentie te verlenen. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft de persoon uit het water gehaald en bij Herkingen aan wal gebracht.

Over de identiteit van de persoon is op dit moment nog niets bekend. Er is een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident.

Door Internetredactie Omroep Archipel

