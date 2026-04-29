Overleden persoon aangetroffen op het Grevelingenmeer





Diverse hulpdiensten zijn woensdag 29 april 2026 aan het einde van de middag uitgerukt voor een melding van een persoon te water op het Grevelingenmeer.

Ter plaatse troffen de hulpdiensten het levenloze lichaam van een persoon aan in het water. Een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied en heeft de persoon gelokaliseerd. Ook is een traumahelikopter geland om medische assistentie te verlenen. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft de persoon uit het water gehaald en bij Herkingen aan wal gebracht.

Over de identiteit van de persoon is op dit moment nog niets bekend. Er is een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel