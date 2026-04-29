Podcast Eilandkunst over de 19e editie van de Kunstkijk Goeree-Overflakkee

In een nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst gaan we in gesprek met Koos van Rijn en Ivette Jansen van de werkgroep Kunstkijk Goeree-Overflakkee. Zij werpen een blik op de organisatie van de aanstaande 19e editie en vertellen hoe dit grootschalige evenement, gedragen door een toegewijde werkgroep, kunst en cultuur op het hele eiland toegankelijk maakt voor een breed publiek.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Amazon Music en Apple Podcasts.

Wat ooit begon als een bescheiden atelierroute, is inmiddels uitgegroeid tot een omvangrijk kunstevenement dat dit jaar maar liefst 83 kunstenaars verwelkomt op 34 verschillende locaties. Van Ouddorp tot Ooltgensplaat transformeren schuren, tuinen en historische panden tot tijdelijke expositieruimtes, waarbij de werkgroep streeft naar een zorgvuldige balans en afwisseling per locatie.

De organisatie draait op een vaste werkgroep van vrijwilligers die, zeker naarmate het evenement nadert, met hoge frequentie vergadert om alles in goede banen te leiden. Achter de schermen zet een enthousiaste bouwploeg zich in voor de logistiek, terwijl nieuwe leden onlangs hebben gezorgd voor een volledig vernieuwde huisstijl en website. De passie van de vrijwilligers is de motor achter het succes; zij verzorgen alles van de ballotage van kunstenaars tot de inrichting van complexe locaties.

Een bijzonder hoogtepunt van deze editie is het thema 'Kleur bekennen', dat als een rode draad door het programma loopt. Dit jaar dient het monumentale Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat voor het eerst als prominente locatie en decor voor de officiële opening. Naast beeldende kunst biedt het programma een grote veelzijdigheid met muziekoptredens, een samenwerking met het filmhuis en diverse workshops, zoals glas graveren en linoleum snijden.

Het betrekken van de eilandgemeenschap en de jeugd is een essentieel onderdeel van de Kunstkijk-formule. Zo exposeren leerlingen van de RGO maar liefst 120 werken rondom het thema en wordt er nauw samengewerkt met lokale verenigingen zoals de fotoclub en de amateurschilderclub 'De Streek'.

Deze werkwijze heeft de Kunstkijk een vaste en onmisbare plek gegeven in het culturele aanbod van Goeree-Overflakkee. Met ruim 10.000 bezoekmomenten per jaar blijft het evenement een podium bieden dat de creatieve dialoog op het eiland stimuleert en levend houdt. Of het nu gaat om het ontdekken van een nieuw talent in een afgelegen schuur of het bewonderen van installaties in het fort, de Kunstkijk nodigt iedereen uit om dit voorjaar kleur te bekennen.

Door Internetredactie Omroep Archipel