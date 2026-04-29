Op de Hoagte live te horen vanaf sportpark OFB in Ooltgensplaat

Woensdag 29 april 2026

Op woensdag 29 april 2026 is het radioprogramma Op de Hoagte live te horen vanaf sportpark Oeltgen in Ooltgensplaat. Aanleiding voor deze locatie-uitzending is het 80-jarige bestaan van VV OFB.

Tijdens de uitzending staan presentatoren Renee Hanenberg en Arjo Wesdorp uitgebreid stil bij de historie van de voetbalvereniging. Zij praten met verschillende gasten over de jubileumweek, de verduurzaming van de club en de plannen voor het komende seizoen. Zo komen Cor Leijdens, Jon ten Hove en Dave van der Welle aan het woord. Ook kijken zij vooruit naar de toekomst van de vereniging.

Het praatprogramma Op de Hoagte is elke woensdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur te beluisteren via de verschillende kanalen van Omroep Archipel en kan worden teruggeluisterd via de app en de website.

Door Internetredactie Omroep Archipel

