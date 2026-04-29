Kind uit omgeslagen boot gered op de Grevelingen

Woensdag 29 april 2026

Op dinsdag 28 april 2026 is de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gealarmeerd voor een omgeslagen vaartuig op de Grevelingen. Aan boord bevond zich een kind.

De moeder van de jongen wist hem met een kleine RHIB te bereiken en schakelde aanvullende hulp in. De KNRM rukte uit met reddingboot Bert en Anneke Knape en nam moeder en zoon aan boord.

Volgens de KNRM had de jongen het koud. De watertemperatuur op de Grevelingen bedraagt momenteel circa 13 graden. De bemanning heeft het kind aan boord beschermd tegen verdere onderkoeling met een warmtedeken en een muts.

Moeder en zoon zijn vervolgens veilig afgezet bij hun vakantieverblijf op een nabijgelegen vakantiepark. Daarna heeft de KNRM het gebruikte materieel opgehaald en afgeleverd.

Ook een politiehelikopter en Dolphin Maritime Assistance waren ter plaatse voor eventuele ondersteuning. Hun inzet bleek uiteindelijk niet nodig.

Door Internetredactie Omroep Archipel

