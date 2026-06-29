Enthousiasme bij eerste Lukki Bios in Herkingen





Een donkere zaal, een groot bioscoopscherm met overal om je heen filmgeluid en natuurlijk een beker popcorn in je hand. En dat gewoon in je eigen dorp, met allemaal kinderen die je kent. Dat is de Lukki Bios on Tour.

Door Connie Bestman

Op vrijdag 19 juni 2026 was het de beurt aan Herkingen. Na Ouddorp was dit het tweede dorp op Goeree-Overflakkee waar het concept van Lukki Bios on Tour te bezoeken was. Er kwamen zo’n twintig kinderen op af, van groep 7 tot en met de tweede klas van de middelbare school. Ondanks de hitte buiten was de zaal lekker koel en genoten ze van How To Train Your Dragon over de Vikingjongen Hiccup die bevriend raakt met een draak. Popcorn en een ijsje in de pauze maakten het helemaal af. Voor een eerste editie was de organisatie tevreden met de opkomst, zeker gezien de tropische temperaturen en het verwachte noodweer later op de avond.

Werkgroep Dorp van Morgen

De organisatie achter de avond bestaat uit vier inwoners die actief zijn binnen de werkgroep Herkingen Dorp van Morgen, onderdeel van De Goede Nieuwe Tijd (DGNT). Het doel van Dorp van Morgen is om de dorpen op Flakkee zelfredzamer en toekomstbestendiger te maken, zodat inwoners langer prettig en gezond in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vanuit de werkgroep worden regelmatig activiteiten georganiseerd die inwoners met elkaar verbinden, zoals een wandelclub, spelletjesavonden en sinds kort een social ride voor wielerliefhebbers.

De werkgroep wil het thema eenzaamheid en leefbaarheid breder trekken dan zich alleen richten op ouderen. De genoemde jonge doelgroep is in de meeste kernen lastig te bereiken. Een veelgehoorde uitspraak van jongeren is: “Er is hier niks voor ons te doen.”

Lukki promoot en ondersteunt

Eind 2024 werd na een enquête onder jongeren in het middelbaar onderwijs daarom jongerenlabel Lukki opgericht. Via Instagram @go.lukki houdt het platform jongeren op de hoogte van wat er is: het totale aanbod van activiteiten, evenementen en bijbanen op Goeree-Overflakkee. Inmiddels is Lukki uitgegroeid tot meer dan een label alleen. De organisatie kijkt samen met lokale initiatieven wat er mogelijk is om het jongerenaanbod uit te breiden. De Eilandstrijders voor groep 7 en 8 is hier een voorbeeld van, net als de Lukki Bios.

Uit onderzoek bleek dat de jeugd een bioscoop op het eigen eiland miste. Lukki benaderde stichting ZIJN en het Filmhuis met de Lukki Bos als resultaat. Na succesvolle edities in Het Diekhuus kreeg Ouddorp als eerste dorp interesse in een bios in het eigen dorp. Lukki Bios on Tour was geboren. Lukki ondersteunt de organisatie met het filmaanbod voor deze specifieke doelgroep, de licentie voor de film en promotie via posters, scholen en sociale media.

Meer voor jongeren op het dorp

De eerste Lukki Bios in Herkingen smaakt naar meer. Er was een mooi aantal jongeren aanwezig en de reacties waren positief. Dat blijkt uit de geluiden direct na afloop en uit de enthousiaste verhalen van de kinderen, die door ouders werden gedeeld met de initiatiefnemers.

In de werkgroep wordt zelfs al gesproken over nieuwe activiteiten, zoals vlotten bouwen, een obstaclerun en misschien zelfs een terugkeer van het populaire Huttendorp. Ook een nieuwe editie van de Lukki Bios staat voorzichtig op de planning voor december. Welke film dan op het programma staat, wordt later bekendgemaakt, al lijkt de ultieme kerstklassieker Home Alone een serieuze kanshebber. En één ding weet de organisatie nu al zeker: in de winter zal het verduisteren van de zaal een stuk makkelijker zijn dan tijdens deze eerste zomerse editie.

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