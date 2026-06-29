Drukke zondag voor KNRM Ouddorp





Zondag 28 juni 2026 was een drukke dag voor de KNRM Ouddorp. "Geen moment rust vandaag, amper van de ene actie terug, of de telefoon ging alweer", schrijft de organisatie op Facebook. De acties werden allemaal succesvol afgerond.

De eerste melding ging om een kajakker bij Bommenede die niet meer naar het strandje kon komen. Door de harde tegenwind kwam de man niet meer vooruit.

Ook een gezin in kano's kon door de omstandigheden niet meer goed vooruitkomen. De moeder van het gezin redde het zelfstandig naar de overkant. De vader had de dochter op sleeptouw genomen, maar kwam hierdoor niet meer goed vooruit. Hoewel de vader eerst geen hulp wilde, zijn ze toch aan boord genomen omdat ze geen reddingsvest aanhadden en de dochter in een slappe opblaaskano zat.

De derde actie betrof twee meisjes die waren afgedreven op SUP's. Een van de meiden was al aan het zwemmen, maar had het hierbij zwaar, volgens de reddingsmaatschappij. De moeder probeerde te helpen met een bootje, maar raakte hierbij zelf stuurloos. Ook zij zijn alledrie veilig aan de wal gebracht.

De KNRM besluit met de waarschuwing om altijd een reddingsvest te dragen. Volgens de reddingsmaatschappij mogen wind en stroming op de Grevelingen niet worden onderschat.

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Door Internetredactie Omroep Archipel