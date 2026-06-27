Blikseminslag zorgt voor tijdelijke ontruiming bij Concert at Sea
Zaterdag 27 juni 2026
Het hoofdpodium van Concert at Sea is zaterdagmiddag 27 juni 2026 tijdelijk ontruimd na een blikseminslag op het festivalterrein. Dat meldt de PZC, die bericht dat de inslag ook technische problemen veroorzaakte.
Volgens de krant werden bezoekers rond het hoofdpodium door beveiligers weggestuurd vanwege de combinatie van onweer, bliksem en de aanwezige stalen constructies. Ook delen van het festivalterrein werden tijdelijk afgesloten.
Getuigen verklaarden tegenover de PZC dat zij een harde knal hoorden en rook zagen achter het podium. Een bezoeker vertelde aan de krant dat hij een stroomschok voelde nadat hij tegen een metalen constructie leunde.
De organisatie van Concert at Sea liet later weten dat het festivalterrein weer geopend kon worden. Wel ontstonden volgens de organisatie technische problemen door de blikseminslag, waardoor het optreden van de Bankzitters niet op het geplande tijdstip kon beginnen.
Concert at Sea beleeft zaterdag de derde en laatste festivaldag op de Brouwersdam.
Foto: Concert at Sea op vrijdagavond
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