 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Blikseminslag zorgt voor tijdelijke ontruiming bij Concert at Sea

Blikseminslag zorgt voor tijdelijke ontruiming bij Concert at Sea - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Zaterdag 27 juni 2026

Het hoofdpodium van Concert at Sea is zaterdagmiddag 27 juni 2026 tijdelijk ontruimd na een blikseminslag op het festivalterrein. Dat meldt de PZC, die bericht dat de inslag ook technische problemen veroorzaakte.

Volgens de krant werden bezoekers rond het hoofdpodium door beveiligers weggestuurd vanwege de combinatie van onweer, bliksem en de aanwezige stalen constructies. Ook delen van het festivalterrein werden tijdelijk afgesloten.

Getuigen verklaarden tegenover de PZC dat zij een harde knal hoorden en rook zagen achter het podium. Een bezoeker vertelde aan de krant dat hij een stroomschok voelde nadat hij tegen een metalen constructie leunde.

De organisatie van Concert at Sea liet later weten dat het festivalterrein weer geopend kon worden. Wel ontstonden volgens de organisatie technische problemen door de blikseminslag, waardoor het optreden van de Bankzitters niet op het geplande tijdstip kon beginnen.

Concert at Sea beleeft zaterdag de derde en laatste festivaldag op de Brouwersdam.

Foto: Concert at Sea op vrijdagavond

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Podcast Eiland Kunst over de Sunny Afternoon concerten op Fort Prins Frederik
Podcast Eiland Kunst over de Sunny Afternoon concerten op Fort Prins Frederik
Overdag verbod op wateronttrekking op de kop van Goeree
Overdag verbod op wateronttrekking op de kop van Goeree
Zout op de weg tegen hitte? Gemeente sluit het niet uit
Zout op de weg tegen hitte? Gemeente sluit het niet uit
Extreme warmte raakt de markt: 'Na de middag blijft iedereen weg'
Extreme warmte raakt de markt: 'Na de middag blijft iedereen weg'
N57 deels afgesloten tijdens Concert at SEA op Brouwersdam
N57 deels afgesloten tijdens Concert at SEA op Brouwersdam
Oproep tot extra zorg voor huisdieren en vee tijdens warme dagen
Oproep tot extra zorg voor huisdieren en vee tijdens warme dagen
Stepper raakt gewond bij botsing met auto
Stepper raakt gewond bij botsing met auto
Politiek op donderdag: jenaplanschool en lijsttrekkers
Politiek op donderdag: jenaplanschool en lijsttrekkers
Frank is hard op zoek naar zijn dochter: 'Ze is ontvoerd naar Oekraïne'
Frank is hard op zoek naar zijn dochter: 'Ze is ontvoerd naar Oekraïne'
Goeree-Overflakkee blijft aangesloten bij Alliantie Zuiderwaterlinie
Goeree-Overflakkee blijft aangesloten bij Alliantie Zuiderwaterlinie