Haringevent 2026 haalt 38.000 euro op voor twee lokale goede doelen
Maandag 29 juni 2026
Het jaarlijkse Haringevent van Kiwanis Goeree-Overflakkee heeft op donderdag 25 juni 2026 € 38.000,- opgebracht voor Youth for Christ Goeree-Overflakkee en Speeltuin De Flipjes in Ouddorp. De opbrengst wordt gebruikt voor een nieuwe jongerenbus en de aanschaf van speeltoestellen.
Tijdens het evenement kwamen ondernemers, relaties en inwoners van Goeree-Overflakkee bijeen. Volgens de organisatie was de opkomst groot.
Het traditionele haringvaatje werd tijdens een veiling verkocht voor € 11.500,-. Dat bedrag maakte deel uit van de totale opbrengst van het evenement.
Youth for Christ Goeree-Overflakkee gebruikt de bijdrage voor een nieuwe jongerenbus die op verschillende locaties op Goeree-Overflakkee wordt ingezet voor jongerenwerk. Speeltuin De Flipjes besteedt de bijdrage aan nieuwe speeltoestellen.
Het Haringevent is een jaarlijks initiatief van Kiwanis Goeree-Overflakkee. De opbrengst van het evenement is bestemd voor lokale maatschappelijke projecten voor kinderen en jongeren.
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