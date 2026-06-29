Tijdelijke uitval van busritten door personeelstekort en hitte





OV-reizigers van Hoekse Waard Goeree-Overflakkee (HWGO) moeten tot en met 12 juli 2026 rekening houden met een aangepaste dienstregeling. Door een aanhoudend tekort aan beschikbare chauffeurs en problemen met een deel van de waterstofbussen vallen tijdelijk busritten uit. De vervallen ritten zijn vooraf uit de reisplanners verwijderd.

Volgens Transdev is het aantal beschikbare chauffeurs lager dan normaal door een hoog ziekteverzuim. Daarnaast kunnen enkele waterstofbussen niet worden ingezet, omdat de airconditioning niet goed werkt. Hierdoor kan de temperatuur in de bussen te hoog oplopen.

Bij het aanpassen van de dienstregeling heeft de vervoerder naar eigen zeggen geprobeerd de gevolgen voor reizigers zo beperkt mogelijk te houden. Zo blijven de laatste ritten van de dag rijden, blijven scholierenlijnen zonder alternatief behouden en valt op dezelfde lijn niet direct twee keer achter elkaar een rit uit. Ook blijft er volgens het vervoersbedrijf minimaal één rit per uur beschikbaar.

De aangepaste dienstregeling geldt voorlopig tot en met 12 juli 2026. De vervoerder zegt de situatie dagelijks te beoordelen en de dienstregeling aan te passen als dat mogelijk is.

Onder meer de volgende ritten vervallen tijdelijk:

vertrek vanaf Dirksland, Ziekenhuis om 08:51 uur;

vertrek vanaf Dirksland, Ziekenhuis om 11:21 uur;

vertrek vanaf Stellendam, Busstation om 13:06 uur;

vertrek vanaf Stellendam, Busstation om 14:36 uur;

vertrek vanaf Dirksland, Ziekenhuis om 17:50 uur;

vertrek vanaf Dirksland, Ziekenhuis om 18:28 uur.

Reizigers worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner of app te raadplegen voor de actuele vertrektijden.

Naar aanleiding van de aangepaste dienstregeling heeft politieke partij Trots op Goeree-Overflakkee schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. De partij wil onder meer weten welke ritten uitvallen, wanneer de normale dienstregeling wordt hervat en welke stappen het college zet richting de provincie en vervoerder Transdev.

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Door Internetredactie Omroep Archipel