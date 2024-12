Bijzondere herdenking zeven soldaten Armeens bataljon

Maandag 9 december 2024 vond een herdenking plaats op het Havenhoofd in Middelharnis. De plaats waar precies 80 jaar geleden zeven soldaten van een Armeens Bataljon werden gefusilleerd. De herdenking bij het monument was dit jaar extra bijzonder. Onderzoeksjournalist Joris Versteeg achterhaalde in de afgelopen tijd de identiteit van drie van de zeven soldaten. De kleinzoon van één van de soldaten kon hierdoor aanwezig zijn bij de indrukwekkende herdenking.

De samenkomst begon met een welkomstwoord door Jerke Verschoor, secretaris van Stichting Sovjet Ereveld. Onder de sprekers waren Victor Biyagov, ambassadeur van Armenië, locoburgemeester gemeente Goeree-Overflakkee Daan Markwat en Remco Reiding, directeur van de Stichting Sovjet Ereveld. Dr. Ruben Melkonyan, kleinzoon en naamgenoot van één van de soldaten, deelde een persoonlijke boodschap:

“Vaak heb ik het mij afgevraagd. Wat dacht mijn opa toen hij hier stond? Wat wenste hij voor zijn familie en nabestaanden? Als door een speling van het lot sta ik hier. Zijn kleinzoon en naamgenoot. Op dezelfde plaats en op dezelfde dag. Precies 80 jaar later. Het verhaal van mijn opa was een lange tijd onbekend voor onze familie en nu weten we wat er gebeurd is.” Het verhaal van de kleinzoon van Ruben Melkonyan laat zien hoe waardevol het achterhalen van de identiteit van oorlogsslachtoffers is.

Stilte en bloemen als eerbetoon

Na een taptoe-signaal door Marieke de Jong en een minuut stilte werden bloemen gelegd. Naast de genoemde sprekers legden Vahan Avakian, voorzitter Stichting Sint Grigor Narekatsi Amsterdam en Mato Hakhverdian en Inge Drost, voorzitter en secretaris van de Federatie Armeense Organisaties Nederland eveneens een bloemstuk. De bijeenkomst werd afgesloten door een gebed van priester Taron Tadevosyan.

Blijven zoeken en luisteren naar verhalen

Locoburgemeester Daan Markwat: “Het was een waardige en betekenisvolle herdenking. Dankzij het onderzoek van Joris Versteeg en de Stichting Sovjet Ereveld krijgen deze mannen hun identiteit en een plek in onze geschiedenis terug. Het stelt ons in staat om hun verhalen te blijven vertellen en hen het respect te geven dat zij verdienen. Het niet weten wat er met geliefden is gebeurd, laat een wond achter die generaties lang gevoeld wordt. Daarom is het van groot belang dat we blijven zoeken en luisteren naar de verhalen uit het verleden.”

Tastbare herinnering

De herdenkingsplaats in Middelharnis blijft een tastbare herinnering aan de tragische gebeurtenissen van 9 december 1944. Locoburgemeester Markwat: “Deze plaats is een herinnering aan wat hier is gebeurd, een waarschuwing voor wat nooit meer mag gebeuren, en een motivatie om te blijven streven naar vrede en rechtvaardigheid.”



Door Internetredactie Omroep Archipel