Bijzondere poes in de boom

Als er gebeld wordt naar de brandweer voor een poes in de boom dan geeft de meldkamer vaak het advies om een dag te wachten omdat veel poezen vanzelf weer uit de boom klauteren. Maar een bijzondere poes in Herkingen, gelijkend op een kleine tijger, was donderdag 27 april 2017, na twee dagen nog steeds niet uit de boom gekomen. Een hoogwerker van de brandweer in Hellevoetsluis moest er aan te pas komen om het beestje uit de boom te halen. Tweeten Previous Next

