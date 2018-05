Bijzondere strandjutters gezocht langs de Brouwersdam

Van 16 tot en met 31 mei gaat de Expeditie Juttersgeluk alle Noordzeestranden schoonmaken samen met mensen voor wie een gewone baan niet zo gewoon is. Op maandag 28 mei 2018 komen ze langs in gemeente Goeree-Overflakkee. Van 10:00 - 12:00 uur kun je gratis deelnemen aan de etappe.

Je wordt ontvangen met koffie en taart in een strandpaviljoen aan de Brouwersdam waar wethouder Arend-Jan van der Vlugt je welkom heet. Juttersgeluk legt uit hoe je afval op het strand herkent en hoe je het veilig opraapt. Daarna start de etappe van ongeveer een uur: een ware ontdekkingstocht. Het afval wordt door de jutters meegenomen zodat er een schoon strand achterblijft.

Aanmelden

Meld je individueel of met je groep aan via http://www.juttersgeluk.nl/direct-aanmelden/

Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen die (tijdelijk) minder goed meekomen in de maatschappij. Bijvoorbeeld als je van een WLZ of WMO voorziening gebruikmaakt of onder de participatiewet valt. Ook vrijwilligers, mantelzorgers, begeleiders en zorgverleners, zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden! Deelname is gratis, maar je moet zelf voor vervoer naar het startpunt van de etappe zorgen. Geef je snel op want vol is vol.