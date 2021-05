Binic Vreugde sluit zich aan bij VVD fractie

Raadslid Binic Vreugde sluit zich per 1 juni 2021 aan bij de fractie van de VVD Goeree-Overflakkee. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de partijleider van Vol Vreugde en de fractie van de VVD.

In juni 2020 besloot Binic Vreugde zich af te splitsen van de partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee. Hij ging als zelfstandig raadslid verder en richtte de partij Vol Vreugde op; een moderne en liberale lokale partij. In de afgelopen periode heeft Binic Vreugde nagedacht over zijn positie binnen de gemeenteraad.

Binic Vreugde: “Ik heb in de afgelopen periode gemerkt dat mijn politieke visie erg goed overeenkomt met die van de VVD. Het liberale gedachtengoed van onder andere vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid delen de VVD en Vol Vreugde met elkaar. Het leek me dan ook een goed idee om onze krachten te bundelen en mezelf aan te sluiten bij de VVD fractie. Op deze manier kunnen we het liberale gedachtengoed nog duidelijker naar voren brengen.”

Na overleg tussen Vol Vreugde en de VVD Goeree-Overflakkee is besloten dat Binic Vreugde zich per 1 juni zal aansluiten bij de VVD fractie in de gemeenteraad. De partij Vol Vreugde zal worden opgeheven. De VVD telt daarmee voortaan vier zetels in de gemeenteraad.