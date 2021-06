Binnen een dag weer op de been bij ziekenhuis Dirksland

’s Ochtends een nieuwe heup of knie, ’s middags weer veilig thuis. Het klinkt onwerkelijk, maar sinds eind mei 2021 is dit mogelijk in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De vakgroep Orthopedie-Traumatologie van het Dirkslandse ziekenhuis is de eerste afdeling in de regio die dit verkorte zorgpad voor patiënten mogelijk maakt. Normaal blijft de patiënt minimaal 2 dagen in het ziekenhuis na zo’n operatie. Uiteraard wordt per patiënt gekeken of dit versnelde traject mogelijk is. Dit hangt onder andere af van de gezondheid, vitaliteit en leeftijd van de patiënt.

Kortere wachtlijsten en een comfortabeler herstel

De wachtlijsten voor een heup- of knieoperatie werden de afgelopen jaren steeds langer. Enerzijds door de toenemende vergrijzing van de maatschappij, maar ook de COVID-19 pandemie speelt hierin een grote rol. Door de pandemie werden veel operaties uitgesteld in verband met de knellende beddencapaciteit. Door patiënten die in het profiel passen nu het verkorte zorgpad aan te bieden, worden de wachtlijsten korter. Dat je na de ingreep dezelfde dag naar huis kunt, is ook gunstig voor de patiënt zelf. Bij een goed verlopen operatie, en goede pijnbestrijding, voelt de patiënt zich niet ziek en het herstel verloopt dan het best en meest comfortabel in de eigen woonomgeving. De dag na de operatie vindt telefonisch contact plaats tussen de patiënt en het ziekenhuis om te evalueren hoe het thuis gaat.