Binnenvaartschip ramt brug over Goereesesluis in Stellendam

Woensdagavond 22 februari 2023 is een binnenvaartschip tegen de brug in de Zuiderdiepstraatweg over de Goereesesluis nabij Stellendam gevaren. De brug wil daarom nu niet meer sluiten. De brugklep hangt 30 centimeter boven het wegdek en hangt scheef.

De brug werd geramd door de autokraan van het binnenvaartschip. De schade aan de ontzette brug is volgens Rijkswaterstaat aanzienlijk. Het is onduidelijk hoelang het herstel gaat duren.

Het autoverkeer heeft geen last van de stremming en kan zijn weg vervolgen via de N57. Dat geldt niet voor de scheepvaart en het landbouwverkeer. Schepen die vanuit Stellendam naar zee willen, moeten flink omvaren. De Noordzee is vanuit de Binnenhaven alleen bereikbaar via achtereenvolgens het Haringvliet, het Spui, de Oude Maas en de Nieuwe Waterweg.

Rijkswaterstaat heeft voor het landbouwverkeer op dit moment geen oplossing. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Zuiderdiepstraatweg; ze worden door verkeersregelaars over de smalle sluisdeuren geleid.

Bron: RTV Rijnmond