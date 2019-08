Blauwalg Galathese haven

In de Galathese Haven, bij het strand en de jachthaven van Ooltgensplaat is blauwalg geconstateerd. De gemeente heeft 22 augustus 2019 waarschuwingsborden bij het water geplaatst.

Galathese Haven

Zowel in de havenkom van de Galathese haven als bij de natuurspeelplaats de Buutenplaets is blauwalg waargenomen. Voor wat betreft de natuurspeelplaats vraagt de gemeente om extra voorzichtig te zijn en de kinderen niet in en bij het water te laten spelen.

Vanwege de verwachte hoge temperaturen kan het zijn dat blauwalg op meer locaties in de gemeente wordt aangetroffen. Daarom controleren ze de komende dagen regelmatig de waterkwaliteit.

Blauwalgen zijn bacteriën. Bij rustig en warm weer kunnen deze soorten in stilstaand water zeer snel groeien, hierdoor ontstaan drijflagen. Deze drijflagen kunnen giftig zijn voor mens en dier. Vanzelfsprekend is ook de windrichting van invloed. Blauwalg kun je herkennen aan een blauwe of groene gloed over het water.

Advies

Vermijd contact met het water en laat ook jouw huisdier er niet in zwemmen. Als je in aanraking komt met blauwalgen of als je die bij het zwemmen binnenkrijgt, kun je last krijgen van irritaties aan de ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen. Ben je in aanraking geweest met blauwalgen? Spoel je dan goed af onder de douche. Bij het ontstaan en aanhouden van klachten is het raadzaam om contact op te nemen met de huisarts.