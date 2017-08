Blauwe papiercontainers voor heel Goeree-Overflakkee

Vanaf november 2017 worden oud papier en karton overal op Goeree-Overflakkee met behulp van een blauwe papiercontainer ingezameld. De invoering van de papiercontainers op heel het eiland is één van de maatregelen uit het afvalbeleidsplan 2015-2020 van de gemeente. Met de uitvoering van het plan streeft de gemeente naar 75 procent hergebruik van huishoudelijk afval.

In Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan ’t Haringvliet worden oud papier en karton al een aantal jaar via een minicontainer ingezameld. Door het gebruik van een papiercontainer blijkt dat er beduidend meer papier wordt gescheiden van het restafval, dan zonder container. Daarom heeft de gemeente besloten om ook de huishoudens in de andere dorpskernen tussen begin september en begin november van een papiercontainer te voorzien. Bewoners van (senioren)flats en appartementencomplexen ontvangen geen eigen container. In overleg met de woningbouwvereniging of de vereniging van huiseigenaren bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor een gezamenlijke inzamelcontainer.

Informatiefolder

Eind augustus ontvangen de betreffende inwoners een informatiefolder over de invoering van de blauwe papiercontainer. In deze folder staat onder meer wanneer de containers worden geleverd. Ook staan er antwoorden op veelgestelde vragen in. Medio oktober volgt er een tweede informatiefolder, waarin de inzameldag per wijk staat vermeld. Verder staat hierin een overzicht van wat er wel en niet in de papiercontainer mag.

Vrijwilligers

In de huidige situatie zamelen instanties, zoals verenigingen, kerken en scholen, oud papier in. Met deze instanties is afgesproken dat zij vanaf november de papierinzameling blijven verzorgen. De gemeente stelt hiervoor een perswagen beschikbaar, de inzamelende instanties de vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen vooraf een veiligheidscursus. De netto opbrengst van het oud papier wordt eerlijk verdeeld onder de inzamelende instanties.

Afvalbeleidsplan

In 2015 stelde de gemeente Goeree-Overflakkee het afvalbeleidsplan 2015-2020 op. Het plan biedt kaders voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval tot en met 2020. In het plan staan maatregelen opgenomen met als doel om in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

Meer informatie

Alle informatie over de papiercontainers en de invoering ervan, is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/oudpapier.