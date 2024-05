Blauwe Vlaggen uitgereikt aan stranden en jachthavens

Een mijlpaal voor kwaliteit in Nederlandse jachthavens en stranden: in 2024 hebben maar liefst 200 jachthavens en stranden de Blauwe Vlag ontvangen, waarvan zes op Goeree-Overflakkee.

De Blauwe Vlag is een internationaal erkende onderscheiding voor schone en veilige stranden en jachthavens, toegekend aan locaties die voldoen aan criteria op het gebied van milieu en duurzaamheid, informatie en educatie, onderhoud en voorzieningen en veiligheid.

De Blauwe Vlaggen voor schone en veilige stranden en jachthavens zijn 16 mei 2024 uitgereikt in IJsselstein, door Hans Oosters, Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht. In totaal 143 jachthavens, en 57 stranden in Nederland kregen de onderscheiding uitgereikt. Van de stranden waren die voor Strand Brouwersdam - De Kous en voor Westerduinpad, allebei bij Ouddorp. Ook de jachthavens Middelharnis, WS Herkingen, Marina Port Zélande en WSV Goeree mogen de Blauwe Vlag dit seizoen laten wapperen.

Dat dit jaar maar liefst 200 bedrijven en gemeenten meedoen aan het Blauwe Vlag programma is een positief signaal. Dit initiatief stimuleert niet alleen het behoud en de bescherming van onze natuurlijke omgeving, maar biedt ook een waardevolle garantie voor bezoekers. Consumenten kunnen vertrouwen op de Blauwe Vlag als een betrouwbare indicator voor schone en veilige locaties, wat essentieel is voor een positieve en verantwoorde recreatie-ervaring.

Meer informatie over de stranden en jachthavens met een Blauwe Vlag is te vinden op www.blauwevlag.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel