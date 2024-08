Blauwtongvirus bereikt Goeree-Overflakkee

Maandag 19 augustus 2024 zijn er weer nieuwe gevallen van het blauwtongvirus gemeld op Goeree-Overflakkee. Inmiddels zijn er acht besmettingen, waarvan drie inmiddels zijn bevestigd met een bloedtest.

Door Linda van der Klooster

Blauwtong is een ziekte die vooral voorkomt bij schapen en geiten, maar ook andere herkauwers zoals koeien en herten en zelfs kamelen kunnen er ziek door worden. Besmette dieren kunnen koorts krijgen en zwellingen rond de bek. In ernstige gevallen kleurt de tong blauw. Een ziek dier eet niet, ligt veel en kan kreupel worden. Ook kunnen de dieren eraan sterven.

Knutten

De ziekte wordt veroorzaakt door het blauwtongvirus (BTV) en wordt overgedragen door kleine steekvliegjes, knutten. Een besmette knut kan het virus op een herkauwer overbrengen. Dat gebeurt vooral bij warm weer. Schapen en andere herkauwers kunnen elkaar niet besmetten. Dat gebeurt alleen via de knutten.

Er geldt een meldplicht voor blauwtong. Veehouders of dierenartsen moeten het melden als ze vermoeden dat hun dieren mogelijk blauwtong hebben. Het virus rukt vanaf het oosten van Nederland nu steeds meer op naar het westen. Landelijk zijn er al bijna vierduizend meldingen van besmettingen. In Zuid-Holland zijn er nu bijna 120 besmettingen.

Stippen

In Oude-Tonge zijn op meerdere boerderijen dieren besmet. Ook in Nieuwe-Tonge, Stad aan het Haringvliet, Middelharnis, Dirksland, Herkingen en Ouddorp zijn gevallen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze instantie plaatst iedere maandag en donderdag een actuele kaart van Nederland met de gemelde gevallen in dit jaar, weergegeven in rode en blauwe stippen op de kaart. Er is een verschil tussen meldingen van symptomen en bevestigde besmetting via bloedonderzoek.

Vaccin

In april 2024 is een eerste vaccin tegen het virus toegestaan en in mei werden een tweede en derde vaccin goedgekeurd door het Bureau Diergeneesmiddelen. Naar verwachting zal het aantal ziektegevallen afnemen als dieren zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Schapen hebben één prik nodig, runderen twee. Vaccinatie tegen blauwtong is in Nederland niet verplicht.