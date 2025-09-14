 Luister radio: Doopsgezinde gemeente of kijk live TV

Blikseminslag veroorzaakt brand en schade

Foto behorende bij Blikseminslag veroorzaakt brand en schade
Foto behorende bij Blikseminslag veroorzaakt brand en schade

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 september 2025 is een woning aan de Havenweg in Ouddorp getroffen door bliksem. Aan de achterzijde van het pand ontstond brand. Rondom de woning raakte diverse eigendommen beschadigd.

Door de klap sloegen dakpannen los, die op de straat en op geparkeerde auto’s terechtkwamen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De brand is geblust. De schade loopt in de tienduizenden euro’s.

Zondag 14 september 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

