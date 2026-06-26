Overdag verbod op wateronttrekking op de kop van Goeree





Vanwege de aanhoudende droogte heeft Waterschap Hollandse Delta vanaf donderdag 25 juni 2026 een verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlakte- en grondwater in delen van de kop van Goeree. Het verbod geldt overdag, tussen 07:00 en 21:00 uur, voor het bemalingsgebied Kilhaven en enkele peilgebieden van het bemalingsgebied Wittebrug. Met de maatregel wil het waterschap voorkomen dat de waterstanden verder dalen en schade ontstaat aan natuur, landbouw en waterkwaliteit.

Volgens het waterschap gaat overdag veel water verloren door verdamping. Door minder water uit sloten en andere watergangen te halen, moet het beschikbare water zo goed mogelijk behouden blijven. Ook wil het waterschap voorkomen dat het waterpeil verder zakt. Een lagere waterstand kan leiden tot meer zoute kwel, waarbij zout water vanuit de bodem omhoog komt. Dat kan gevolgen hebben voor gewassen, natuurgebieden en de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Voor agrariërs is een alternatieve locatie aangewezen waar zij water kunnen innemen. Deze ligt bij de zonnestuw Oude Westerloo aan de Plasweg in Goedereede, buiten het gebied waarvoor het verbod geldt. Boeren kunnen het water daar ophalen en naar hun percelen vervoeren voor beregening.

Het waterschap vraagt gebruikers om wateronttrekkingen minimaal 24 uur van tevoren te melden. Dat geldt ook voor water dat wordt ingenomen bij de alternatieve locatie aan de Plasweg. Met deze meldingen kan het waterschap toezicht houden op het watergebruik en de waterstand beter beheren.

Het onttrekkingsverbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. Het waterschap houdt de situatie in de gaten en beoordeelt regelmatig of de maatregel nodig blijft.

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Door Internetredactie Omroep Archipel