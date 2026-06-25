Goeree-Overflakkee blijft aangesloten bij Alliantie Zuiderwaterlinie





De gemeente Goeree-Overflakkee blijft meedoen aan de Alliantie Zuiderwaterlinie. Op 17 juni 2026 ondertekenden programmadirecteur Anne-Wil Maris en voormalig wethouder Daan Markwat hiervoor een nieuwe overeenkomst. Door deze afspraak blijft de gemeente samenwerken aan het behoud en de bekendheid van de Zuiderwaterlinie. Voor Goeree-Overflakkee gaat het vooral om Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat.

De Zuiderwaterlinie is een oude waterlinie met forten en vestingsteden in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Fort Prins Frederik is een onderdeel van deze linie. In de Alliantie Zuiderwaterlinie werken 21 gemeenten, drie waterschappen en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant samen. Zij zetten zich in voor het behoud van de waterlinie en de geschiedenis die daarbij hoort.

Op Goeree-Overflakkee richt de samenwerking zich onder meer op het vertellen van de geschiedenis van Fort Prins Frederik en andere plekken in Ooltgensplaat die herinneren aan het militaire verleden.

Met de nieuwe overeenkomst zetten de gemeente en de alliantie hun samenwerking voort.

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Door Internetredactie Omroep Archipel