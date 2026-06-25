Stepper raakt gewond bij botsing met auto





Donderdagmiddag 25 juni 2026 is op de Langeweg in Sommelsdijk een bestuurder van een step gewond geraakt bij een verkeersongeval met een personenauto.

Volgens de politie zou de stepper vanaf het trottoir de rijbaan op zijn gereden en daarbij een naderende auto over het hoofd hebben gezien. Hierdoor kwam hij in botsing met het voertuig.

Direct na het ongeval schoten omstanders te hulp. Zij gebruikten onder meer paraplu's om het slachtoffer tegen de felle zon te beschermen en verleenden eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse onderzocht en na controle voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De inzittende van de betrokken auto bleef ongedeerd.

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Door Internetredactie Omroep Archipel