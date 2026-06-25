Oproep tot extra zorg voor huisdieren en vee tijdens warme dagen





Door de aanhoudende warmte roept Politie Meldpunt 144 in Nederland diereneigenaren en veehouders op om extra aandacht te besteden aan hun dieren. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vraagt om alertheid bij warm weer. Het gaat om zowel huisdieren als vee, dat last kan krijgen van hoge temperaturen. Volgens de instanties is het belangrijk om maatregelen te nemen om oververhitting te voorkomen en signalen van hittestress op tijd te herkennen.

Voor alle dieren geldt dat voldoende schoon drinkwater beschikbaar moet zijn. Ook wordt geadviseerd rekening te houden met de leeftijd en conditie van dieren en hen te beschermen tegen vliegen en verbranden door de zon.

Hobby- en huisdieren

Katten moeten tijdens warme dagen toegang hebben tot schaduwrijke plekken, ventilatie en koelere ruimtes. Inspanning tijdens de warmste momenten van de dag wordt afgeraden. Daarnaast mogen katten niet worden achtergelaten in een warme ruimte of voertuig.

Voor honden wordt geadviseerd te zorgen voor schaduw, ventilatie en toegang tot koelere ruimtes. Buik en pootjes kunnen worden gekoeld met lauw water. Het wordt afgeraden om inspanning te leveren tijdens warme momenten en het dier mag niet worden achtergelaten in een warme auto of ruimte.

Bij kippen is het belangrijk dat zowel het hok als de ren schaduw bieden. Ook wordt geadviseerd de ondergrond van de ren te koelen en te zorgen voor ventilatie zonder tocht. Een voetenbadje of stofbadje kan voor extra verkoeling zorgen. Verder is het belangrijk het hok schoon te houden en alert te zijn op myiasis.

Konijnen hebben volgens de adviezen behoefte aan schaduw bij het hok en de ren en aan ventilatie zonder tocht. De oren kunnen worden gekoeld met lauw water. Ook kunnen verkoelde tegels of een koelelement, afgedekt met een doek, helpen om de temperatuur te verlagen. Ook bij konijnen is alertheid op myiasis belangrijk.

Voor paarden wordt aangeraden om te zorgen voor schaduw of ventilatie. Daarnaast kunnen paarden worden afgekoeld met lauw water. Ook bij paarden wordt het geadviseerd om trainingen aan te passen aan de temperatuur en niet-noodzakelijk transport te vermijden.

Hittestress bij vee

Ook vee zoals runderen, schapen en geiten kan last krijgen van hittestress. Door hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid en felle zon kunnen deze dieren hun warmte minder goed kwijt. Wanneer er onvoldoende verkoeling of water beschikbaar is, kan dit leiden tot oververhitting.

Een versnelde ademhaling is vaak een eerste signaal van hittestress. Andere signalen zijn ademhalen met open bek, kwijlen, trillen, onrust, verlies van coördinatie en lusteloos gedrag.

Om het risico op hittestress in te schatten, wordt gebruikgemaakt van de temperatuur-luchtvochtigheidsindex (THI). Deze index combineert temperatuur en luchtvochtigheid op basis van gegevens van lokale weerstations. De Gezondheidsdienst voor Dieren publiceert hiervoor voorspellingen en adviezen per diersoort.

Melden van noodsituaties

Bij dieren die ernstige tekenen van hittestress vertonen, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. In andere gevallen, zoals vermoedens van dierenmishandeling of verwaarlozing zonder directe spoed, kan melding worden gedaan via het telefoonnummer 144.

De NVWA vraagt daarnaast om hier melding te maken wanneer dieren onvoldoende beschermd zijn tegen de hitte en de eigenaar niet bereikbaar is. Daarbij wordt gevraagd om foto’s of video’s mee te sturen zodat de situatie kan worden beoordeeld.

Ook de Partij voor de Dieren heeft een meldpunt geopend om meldingen te verzamelen van dieren die mogelijk onvoldoende beschermd zijn tegen hitte. Bijvoorbeeld in weilanden, stallen of tijdens transport.

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Door Internetredactie Omroep Archipel