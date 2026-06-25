Politiek op donderdag: jenaplanschool en lijsttrekkers





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 26 van 2026.

ChristenUnie op werkbezoek bij jenaplanschool in Den Bommel

De ChristenUnie is op werkbezoek geweest bij Christelijke Jenaplanschool 't Kompas in Den Bommel. Afgelopen maand verwelkomde deze school haar 100e leerling, waarvoor ze van de partij een taart kregen uitgereikt. De school staat de komende jaren, samen met de gemeente en de openbare school in Den Bommel, voor de opgave om het bestaande gebouw te vervangen. Vooral het klimaat in het gebouw is verre van optimaal. Stan van Heemst van de ChristenUnie benadrukt het belang van een goede harmonie: “Het is essentieel dat de samenwerking tussen scholen, gemeente en lokale gemeenschap, zoals omwonenden, soepel verloopt. We hebben er alle vertrouwen in dat Evelien en haar team het belang van de school en de leefbaarheid van Den Bommel vooropstellen.”

VVD Zuid-Holland presenteert lijsttrekkers voor Provinciale Staten en waterschappen

Tijdens de algemene ledenvergadering van VVD Zuid-Holland zijn de lijsttrekkers gekozen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 2027. Voor de Provinciale Staten wordt Arne Weverling naar voren geschoven. Voor de vier waterschappen in Zuid-Holland gaat het om Vincent Jumelet, Harry Kortman, Peter Ouwendijk en Frank van Oorschot. De laatste is afkomstig uit Achthuizen en is momenteel heemraad Financiën bij het Waterschap Hollandse Delta. Hij wil zich inzetten voor gezonde waterfinanciën en voldoende zoet water voor het gebied. "De beschikbaarheid van zoet water voor ons gebied is daarbij cruciaal", aldus Van Oorschot.

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Door Internetredactie Omroep Archipel