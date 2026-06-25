Frank is hard op zoek naar zijn dochter: 'Ze is ontvoerd naar Oekraïne'





Frank uit Sommelsdijk krijgt begin maart 2026 de schrik van zijn leven. Zijn ex-partner neemt, volgens Frank zonder toestemming, zijn 5-jarige dochter Ellaria mee naar Oekraïne. Na maanden van bellen en zelfs een poging om zijn dochter zelf uit het land te halen, zit Frank inmiddels met zijn handen in het haar. “Het voelt zo machteloos,” vertelt Frank vanuit Oekraïne via een videoverbinding met Rijnmond.

Door Rijnmond

Het begon enorm gelukkig. In april 2021 wordt baby Ellaria geboren als kind van Frank van Vliet en zijn partner. In september van dat jaar gaan de ouders een geregistreerd partnerschap aan en vormen ze een blij gezinnetje.

Helaas loopt het stuk en in januari 2023 gaat het stel uit elkaar. Toch wordt er in eerste instantie een goede omgangsregeling afgesproken. Deze regeling lijkt een lange tijd goed te gaan. Totdat in maart Ellaria verdwijnt. “Toen is ze ontvoerd naar Oekraïne."

Heft in eigen handen

Zo begint voor Frank afgelopen maart een enorme strijd. Maandenlang probeert hij via de politie en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn dochter terug te krijgen, maar verder dan een aangifte en een vermelding op de Interpol-lijst van vermiste personen komt hij niet.

Begin juni 2026 besluit de Sommelsdijker het zelf te proberen in Oekraïne. Hij gaat met een aantal familieleden op zoek naar Ellaria.

'Vergeet ik nooit meer'

Na een tijd zoeken in Oekraïne gebeurt in het weekend van 20 op 21 juni iets waar Frank misschien geen rekening meer mee had gehouden. Bij een kinderdagverblijf ziet hij zijn dochter weer, voor het eerst in 3,5 maand. “Dat was heel onwerkelijk. Ik had nul contact met haar gehad en alsof het zo had moeten zijn, kijkt ze mij recht in mijn ogen terwijl we aan komen lopen. Dat beeld ga ik nooit meer vergeten.”

'Als een beest'

Frank gaat naar binnen om zijn dochter te begroeten, maar al snel gaat het helemaal fout. “Ellaria kwam vrolijk op mij af, maar ik zag gelijk al een van de medewerkers haar telefoon pakken. Ik probeerde uit te leggen dat ik de vader ben, maar dat begrepen ze niet en dus belde de medewerkster Ellaria’s moeder.”

Wanneer Franks ex en haar nieuwe vriend arriveren, loopt het meteen uit de hand. “Terwijl ik mijn dochter vasthad, werd ik geschopt en geslagen. Die man ging tekeer als een beest. Pas na een lange tijd stopte hij toen de mensen van de opvang dat vroegen.”

Niet veel later komt de politie, maar die lijken weinig begrip te hebben voor de situatie van Frank. “Mijn ex en dochter zaten in een andere ruimte en zonder afscheid te nemen moest ik mee naar het bureau."

Machteloos

Na ellenlange dagen proberen om aangifte te doen en twee keer naar het ziekenhuis te gaan voor controle na de vechtpartij, wordt Frank door de politie gevraagd om Oekraïne te verlaten. “De politie daar was niet bereid om mijn dochter te gaan halen, of op een neutrale locatie te brengen. Daarnaast zeiden ze dat het gevaarlijk was om mijn dochter opnieuw op te zoeken, omdat het dan mogelijk een herhaling was van de eerste keer. We zijn dus weggegaan, maar het is intens verdrietig en voelt heel machteloos.”

Nederlandse autoriteiten

Ondanks de maanden van pogingen om Ellaria terug te brengen, gaat Frank zeker door wanneer hij terug is in Nederland. “Ik maak mij zorgen om haar, want ze is niet in goede handen bij deze mensen.”

“Ik hoop dat veel media-aandacht de Nederlandse autoriteit meer in beweging kan krijgen om iets te doen. Wat mij betreft moeten de ministers van Nederland contact opnemen met die van Oekraïne. Er is hier een snelle oplossing nodig om mijn meisje te beschermen.”

De politie en het ministerie van Buitenlandse Zaken zeggen op de hoogte te zijn van de zaak rond Ellaria. Toch kunnen beide instanties omwille van de privacy verder niet inhoudelijk reageren.

Bekijk de video bij Rijnmond.

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