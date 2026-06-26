Zout op de weg tegen hitte? Gemeente sluit het niet uit





Verschillende gemeenten in Nederland strooien zout op wegen om schade aan asfalt tijdens warme dagen te voorkomen. De provincie Zuid-Holland doet dat niet standaard, maar alleen wanneer daar aanleiding voor is. Volgens een woordvoerder gebeurt dat als bitumen, het bindmiddel in asfalt, door de hitte aan de oppervlakte komt. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee houdt de toestand van het wegdek in de gaten en sluit strooien niet uit.

Bij extreme warmte kan asfalt zachter worden, waardoor bitumen aan de oppervlakte kan komen. Het wegdek kan daardoor kleverig worden. Sommige gemeenten strooien in dat geval zout. Dat trekt vocht uit de lucht aan. Wanneer dit vocht vervolgens verdampt door de warmte van het asfalt, koelt het wegdek af. Daardoor neemt de kans op schade af.

Zowel de provincie Zuid-Holland als de gemeente Goeree-Overflakkee zegt de situatie te volgen en zo nodig maatregelen te nemen. Het waterschap Hollandse Delta zegt vooralsnog niet te gaan strooien.

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Door Internetredactie Omroep Archipel