N57 deels afgesloten tijdens Concert at SEA op Brouwersdam





Tijdens het festival Concert at SEA op 25, 26 en 27 juni 2026 wordt de hoofdrijbaan van de N57 op de Brouwersdam in beide richtingen afgesloten. De gemeente Schouwen-Duiveland en de organisatie nemen verkeersmaatregelen om de doorstroming te regelen en de bereikbaarheid voor bewoners en hulpdiensten te behouden. Het driedaagse evenement trekt veel bezoekers naar het gebied rond de Brouwersdam.

De afsluiting geldt op alle festivaldagen, alleen de parallelweg aan de kant van het Grevelingenmeer blijft open voor verkeer. Bedrijven en strandpaviljoens in de omgeving blijven bereikbaar.

Door de toestroom van bezoekers kan het druk zijn op de wegen rond het festivalterrein. De gemeente vraagt weggebruikers om rekening te houden met extra reistijd en om aanwijzingen van verkeersregelaars en borden te volgen.

Fietsers kunnen de fietspaden naar de Brouwersdam blijven gebruiken. Bij de ingangen van het festival komen fietsenstallingen. Wie de Brouwersdam wil oversteken, kan gebruikmaken van de parallelweg aan de Grevelingenzijde.

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Door Internetredactie Omroep Archipel