Podcast Eiland Kunst over de Sunny Afternoon concerten op Fort Prins Frederik





In een nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst van Omroep Archipel gaan we in gesprek met Leendert Boudesteijn en Ivo Teeuwen. Zij vertellen over het initiatief achter de Sunny Afternoon concerten op het monumentale Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat en hoe zij kwalitatief hoogwaardige, professionele muziek naar het eiland brengen.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Amazon Music en Apple Podcasts.

Wat begon met de wens om het prachtig gerenoveerde nationale erfgoed in Ooltgensplaat nieuw leven in te blazen, is uitgegroeid tot een reeks concerten waarbij het fort dient als een uniek podium. Het fort, dat stamt uit de tijd van Napoleon en deel uitmaakt van de Zuiderwaterlinie, biedt met zijn historische gewelven een uitzonderlijke akoestiek die versterking nagenoeg overbodig maakt.

De organisatie is in handen van Stichting Podium, waarbij een klein maar gedreven team van vrijwilligers zorgt voor alles: van de financiële onderbouwing via lokale fondsen zoals het Windfonds en Paul van Hessenfonds, tot het inrichten van de concertzaal en de bar op de zondagochtend. De drijvende kracht achter de programmering is het uitgebreide netwerk van Leendert Boudesteijn, die zijn ervaring uit de Rotterdamse jazzwereld inzet om topmuzikanten naar Goeree-Overflakkee te halen.

Het programma van deze reeks kenmerkt zich door een grote veelzijdigheid. Na de aftrap met de Argentijnse klanken van Jacqueline Edeling, volgen optredens van onder meer Frank Montis, een bijzonder experiment tussen popzangeres Kato van Dijk en gitarist Anton Goudsmit, en de geëngageerde singer-songwriter Alex Roeka. Als absolute uitsmijter op 27 september staat de internationale ster Lucy Woodward op het programma.

Het betrekken van de gemeenschap en het stimuleren van nieuw talent zijn belangrijke pijlers. Zo krijgt de jeugd een podium met het 17-jarige jazztalent Lucas Bakker, en is de toegang voor jongeren onder de 18 jaar volledig gratis om hen te inspireren. Daarnaast is er zorgvuldig nagedacht over de toegankelijkheid van het fort, waardoor de concerten in de Donjon ook voor rolstoelgebruikers goed bereikbaar zijn.

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Door Internetredactie Omroep Archipel